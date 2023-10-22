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Миллер сообщил о заявке Китая на рост поставок газа по «Силе Сибири»

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Фото: ТАСС/ПАО «Газпром»
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Китай рассматривает вероятное увеличение объемов поставок по газопроводу «Сила Сибири» после достижения в 2025 году проектной мощности в 38 млрд куб. м. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«После того как мы выйдем на планку «Силы Сибири» объемов поставок в 38 млрд куб. м в 2025 году, китайская сторона рассматривает возможность увеличения объемов поставки и по «Силе Сибири» тоже», — рассказал он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которого опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Миллер также назвал китайский газовый рынок самым быстрорастущим в мире. По его словам, по состоянию на 2021–2022 годы РФ поставляла в Китай порядка 400 дополнительных миллионов кубических метров газа, а в 2023 году показатели по допобъемам достигли уже 600 млн куб. м.

При этом строительство и введение в эксплуатацию нового дальневосточного газопровода позволит поставлять сверх 10 млрд куб. м в год, заключил Миллер.

Кроме того, глава глобальной энергетической компании заявлял, что «Газпром» дополнительно поставил 1,3 млрд куб. м газа в Венгрию.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что для Венгрии дополнительные объемы российского газа — залог энергетической безопасности страны. Сенатор также отметила, что остальные члены Евросоюза, послушно выполнявшие все указания США, начинают осознавать угрожающие риски отказа от российского газа.

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В начале сентября в постпредстве РФ при ЕС сообщили, что за последние полгода Евросоюз уменьшил импорт большей части видов энергоресурсов и удобрений в сравнении с таким же периодом в 2022 году. Тогда же заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что полный отказ Европы от российского газа и переход на другие, альтернативные источники почти невозможен.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.

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