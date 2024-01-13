«Газпром» установил рекорд по суточным поставкам газа российским потребителям

«Газпром» установил рекорд по суточным поставкам газа по единой системе газоснабжения России. Об этом 13 января сообщила пресс-служба компании в Telegram.

12 января потребителям было поставлено 1788,3 млн куб. м газа. Предыдущий максимум был зафиксирован 30 января 2014 года. Тогда «Газпром» поставил 1786,8 млн куб. м газа.

«Рост потребления газа связан с морозной погодой, установившейся на территории России. Средняя температура воздуха в зоне действия единой системы газоснабжения 12 января опустилась до –14 °C», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что надежность поставок газа обеспечивается за счет подземных хранилищ топлива.

3 января стало известно, что по итогам 2023 года «Газпром» поставил по газопроводу «Сила Сибири» в Китай 22,7 млрд куб. м газа, что в 1,5 раза больше, чем в 2022-м. В холдинге добавили, что суточные рекорды, которые фиксировались в течение года, говорят о заинтересованности КНР в российском газе.

Ранее, 27 декабря, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что согласование экономических и коммерческих условий по реализации проекта «Сила Сибири – 2» между «Газпромом» и китайской CNPC продолжается, обсуждение находится на финальной стадии. Вице-премьер добавил, что стороны определяют цены, условия поставок газа и его оплаты.

В этот же день в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава «Газпрома» Алексей Миллер также рассказывал, что по итогам года поставки газа в Китай выросли в 1,5 раза в сравнении с показателями прошлого года. 23 декабря «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.