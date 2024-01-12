Гибель американского журналиста Гонсало Лиры является отвратительным преступлением киевского режима. Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 12 января в соцсети Х.

«Хотелось бы узнать, как апологеты украинского диктатора, такие как [бывший посол США в РФ] Майкл Макфол, осмелятся уговаривать США оказывать Украине дальнейшую помощь в свете этого отвратительного преступления киевского режима против гражданина США», — написал Полянский.

О смерти журналиста Гонсало Лира стало известно ранее в этот день. Американский журналист Такер Карлсон подтвердил эту информацию в соцсети Х со ссылкой на отца Лиры.

Как отметил журналист Александр Рубинштейн, отец Лиры обвинил в смерти сына президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

О задержании Лиры стало известно 5 мая, латиноамериканский видеоблогер активно комментировал события на Украине. Задержанному было предъявлено обвинение, и суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога. Позже за него внесли залог, и фигуранта отпустили под домашний арест.

В июле, как утверждают в СБУ, «блогер нарушил закон и попытался убежать от правосудия». Позднее блогера задержали в Закарпатье и доставили в Харьков. Далее Лира находился под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

В декабре СБУ пришлось отчитаться по поводу задержания этого блогера на фоне заявления американского миллиардера Илона Маска, который потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американского гражданина Лиры. Маск посетовал на то, что блогер сидит в украинской тюрьме, в то время как власти США направили Киеву более $100 млрд.