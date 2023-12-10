Американский миллиардер Илон Маск в воскресенье, 10 декабря, потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американского блогера Гонсало Лире.

Таким образом он отреагировал на пост американского журналиста Такера Карлсона в социальной сети X (бывш. Twitter) о том, что с июля Лира подвергают пыткам в украинской тюрьме за критику президента страны, а окружение американского лидера Джо Байдена одобряют такие действия.

«Американский гражданин сидит в тюрьме в Украине после того, как мы отправили более $100 млрд?» — задался вопросом Маск на своей странице в X.

Кроме того, предприниматель спросил, есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского.

«Если это всё, то у нас есть серьезная проблема», — подчеркнул он.

О задержании чилийского журналиста Лире стало известно еще 5 мая, латиноамериканский видеоблогер активно комментировал события на Украине. В беседе с «Известиями» 13 апреля 2022 года мужчина заявил, что не может покинуть город из-за действий украинских боевиков, которые прикрываются гражданами как живым щитом. Кроме того, журналист также отметил, что западные СМИ продолжают распространять ложную информацию о ситуации на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.