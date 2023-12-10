Реклама
Прямой эфир
Мир
МЧС доставило 100 эвакуированных из Газы россиян и их семьи в Москву
Мир
Три человека погибли в результате стрельбы в США
Мир
Офицер ВСУ заявил о планах украинской армии сдать позиции
Армия
Российские войска сорвали очередную попытку ротации ВСУ в ДНР
Мир
WAFA сообщило о минимум 17 погибших в результате атак ЦАХАЛ в центре Газы
Армия
В МО сообщили об уничтожении около 20 единиц техники ВСУ на правом берегу Днепра
Мир
В Израиле сообщили об отсутствии ограничений по срокам окончания операции в Газе
Мир
Медведев назвал ложью слова Шольца о прекращении поставок газа в Европу
Мир
Экс-советник Кучмы констатировал ухудшение состояния инфраструктуры Киева
Армия
Российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили минометный расчет ВСУ
Мир
Президент Чили призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе
Армия
Российские военные рассказали о 90% неудач ВСУ при запусках ими дронов-камикадзе
Армия
В Минобороны впервые сообщили о применении вертолетов Ка-52М в зоне СВО
Мир
Экс-разведчик Риттер раскритиковал Байдена за создание угрозы существованию США
Мир
Число погибших во время урагана в США достигло шести человек
Сюжет:

Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лире

0
Фото: youtube.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский миллиардер Илон Маск в воскресенье, 10 декабря, потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американского блогера Гонсало Лире.

Таким образом он отреагировал на пост американского журналиста Такера Карлсона в социальной сети X (бывш. Twitter) о том, что с июля Лира подвергают пыткам в украинской тюрьме за критику президента страны, а окружение американского лидера Джо Байдена одобряют такие действия.

«Американский гражданин сидит в тюрьме в Украине после того, как мы отправили более $100 млрд?» — задался вопросом Маск на своей странице в X.

Кроме того, предприниматель спросил, есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского.

«Если это всё, то у нас есть серьезная проблема», — подчеркнул он.

«Режим Зеленского убивает гражданских, чтобы создать провокацию»
Американский режиссер и блогер Гонсало Лира — о мифах пропаганды, вооруженных людях в Харькове и вранье без последствий

О задержании чилийского журналиста Лире стало известно еще 5 мая, латиноамериканский видеоблогер активно комментировал события на Украине. В беседе с «Известиями» 13 апреля 2022 года мужчина заявил, что не может покинуть город из-за действий украинских боевиков, которые прикрываются гражданами как живым щитом. Кроме того, журналист также отметил, что западные СМИ продолжают распространять ложную информацию о ситуации на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023