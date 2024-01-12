В США сообщили о смерти журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме

Американский журналист Гонсало Лира, арестованный 5 мая на Украине за распространение «пророссийских тезисов», умер в тюрьме. Об этом 12 января сообщил его коллега Кит Кларенберг в соцсети Х (бывш. Twitter).

Американский журналист Такер Карлсон подтвердил эту информацию в соцсети Х со ссылкой на отца Лиры.

«Гонсало Лира-старший говорит, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за критику правительств [президента Украины Владимира] Зеленского и [американского лидера Джо] Байдена», — написал он.

В распространенном 4 января письме Лиры говорилось, что у него развилась двусторонняя пневмония, а также пневмоторакс и очень тяжелый случай отека (опухание тела). При этом болезнь началась еще в середине октября, но была проигнорирована руководством тюрьмы. По словам Лиры, факт пневмонии признали лишь 22 декабря.

Тогда он написал, что страдал сильной одышкой, вплоть до потери сознания после минимальной активности или даже просто разговора в течение 2 минут.

В декабрьском эфире с Такером Карлсоном отец Гонсало Лиры заявил, что американское посольство на Украине не сделало ничего, чтобы помочь его сыну.

«Посольство США не ответило ни на один наш запрос. Посольство в Киеве не предлагало адвоката, не посещало его, за исключением судебного заседания 8 ноября. <...> Американский гражданин в тюрьме, потому что использовал свое право на свободу слова», — сказал он.

О задержании Лиры стало известно 5 мая, латиноамериканский видеоблогер активно комментировал события на Украине. Задержанному было предъявлено обвинение, и суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога. Позже за него внесли залог и фигуранта отпустили под домашний арест.

В июле, как утверждают в СБУ, «блогер нарушил закон и попытался убежать от правосудия». Позднее блогера задержали в Закарпатье и доставили в Харьков. Далее Лира находился под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

В декабре СБУ пришлось отчитаться по поводу задержания этого блогера на фоне заявления американского миллиардера Илона Маска, который потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американского гражданина Лиры. Маск посетовал на то, что блогер сидит в украинской тюрьме, в то время как власти США направили Киеву более $100 млрд.