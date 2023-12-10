В СБУ объяснили Маску арест американца Гонсало Лира на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила арест на Украине гражданина США и Чили, блогера Гонсало Лира якобы тем, что поддерживает Россию. Об этом сообщает 10 декабря украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на ведомство.

Утверждается, что блогера «разоблачили» в мае 2023 года в Харьковской области. Он якобы распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях.

Задержанному было предъявлено обвинение, и суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога. Позже за него внесли залог и фигуранта отпустили под домашний арест.

В июле, как утверждают в СБУ, «блогер нарушил закон и попытался убежать от правосудия». Позднее блогера задержали в Закарпатье и доставили в Харьков. В настоящее время Лира находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

СБУ пришлось отчитаться по поводу задержания этого блогера на фоне заявления американского миллиардера Илона Маска, который потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американского гражданина Лиры. Маск посетовал на то, что блогер сидит в украинской тюрьме в то время, как власти США направили Киеву более $100 млрд.

О задержании чилийского журналиста Лиры стало известно еще 5 мая, латиноамериканский видеоблогер активно комментировал события на Украине.