Реклама
Прямой эфир
Мир
В Египте на выборах президента проголосовали уже 5 млн человек
Мир
Блинкен выступил против прекращения огня в Газе
Мир
Производитель боеприпасов предупредил о глобальном дефиците пороха
Политика
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта
Общество
Суд арестовал отца стрелявшей в Брянске школьницы
Общество
В Москве за неделю выпадет почти месячная норма осадков
Мир
Лавров заявил о нежелании РФ разрывать дипотношения с Германией
Мир
Украинские дальнобойщики устроили на границе с Польшей ответную забастовку
Политика
В ГД указали на активизацию спецслужб НАТО в связи с выборами в РФ
Армия
Путин заявил, что оборонная промышленность России набирает обороты
Общество
Замдиректора гимназии отправили под домашний арест после стрельбы в Брянске
Общество
Эвакуированные из сектора Газа россияне прибыли в аэропорт Домодедово
Экономика
Россельхознадзор разрешил поставки яиц в Россию из Турции
Экономика
СМИ узнали о возобновлении Нидерландами закупки СПГ у России после летнего перерыва
Политика
Путин пообещал посещать новые регионы России

В СБУ объяснили Маску арест американца Гонсало Лира на Украине

Страна.ua: СБУ объяснила арест гражданина США поддержкой им России
0
Фото: Global look press/Ron Sachs
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила арест на Украине гражданина США и Чили, блогера Гонсало Лира якобы тем, что поддерживает Россию. Об этом сообщает 10 декабря украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на ведомство.

Утверждается, что блогера «разоблачили» в мае 2023 года в Харьковской области. Он якобы распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях.

Задержанному было предъявлено обвинение, и суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога. Позже за него внесли залог и фигуранта отпустили под домашний арест.

В июле, как утверждают в СБУ, «блогер нарушил закон и попытался убежать от правосудия». Позднее блогера задержали в Закарпатье и доставили в Харьков. В настоящее время Лира находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

СБУ пришлось отчитаться по поводу задержания этого блогера на фоне заявления американского миллиардера Илона Маска, который потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американского гражданина Лиры. Маск посетовал на то, что блогер сидит в украинской тюрьме в то время, как власти США направили Киеву более $100 млрд.

«Режим Зеленского убивает гражданских, чтобы создать провокацию»
Американский режиссер и блогер Гонсало Лира — о мифах пропаганды, вооруженных людях в Харькове и вранье без последствий

О задержании чилийского журналиста Лиры стало известно еще 5 мая, латиноамериканский видеоблогер активно комментировал события на Украине.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023