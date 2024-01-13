Контрактная группа: отданное Эквадором США российское оружие могут послать Украине

Российская военная техника в случае ее передачи США может оказаться в руках Украины. Американские политики уже обсуждали такую вероятность с властями этой страны, заявил «Известиям» посол РФ в Эквадоре. Эти опасения подкрепляются недавними аналогичными примерами в Польше и Словакии, размышляли над этим и в Чехии. Какие условия обычно содержат военные контракты, легально ли передавать оружие третьим странам и какова в целом ситуация с реэкспортом российского вооружения — в материале «Известий».

Что Эквадор собрался передать США

Заявление президента Эквадора Даниэля Нобоа о намерениях передать российскую военную технику, стоящую на вооружении этой страны, США в обмен на современные образцы американского оружия воспринимаются в Москве как недружественные. В России опасаются, что в результате такого реэкспорта эта техника может оказаться в руках ВСУ, что уже имело место в период специальной военной операции со стороны государств Восточной Европы.

— Мы осуждаем эти действия и расцениваем их как недружественные в случае передачи оружия США, а затем Украине. Они способствуют развитию российско-украинского конфликта и, безусловно, косвенно поддерживают антироссийский украинский режим, — заявил «Известиям» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Причем подобное заявление звучит не впервые: в апреле 2023 года предшествующее нынешнему правительство Эквадора предлагало при поддержке США направить на Украину несколько вертолетов Ми-17 советского производства. Тогда на этот шаг никто не пошел.

Вертолет Ми-171 ВВС Эквадора Фото: соцсети

В Эквадоре в настоящий момент находится устаревшая военная техника российского производства: по договору 1997–1998 годов страна получила семь вертолетов Ми-17 и 222 ПЗРК «Игла-1», в 2008–2009 годах Эквадор получил еще два Ми-171Э и 50 ПЗРК «Игла-С».

При этом, учитывая давность заключенных контрактов, неизвестно, в каком состоянии сейчас находится оружие.

— Есть сомнение, что оно в принципе доедет. Я думаю, что именно боеприпасов в Эквадоре уже немного. У них сроки хранения, ГСХ (гарантированные сроки хранения. — «Известия») давно истекли. Это оружие не доедет, его трогать, скорее всего, уже нельзя, — сказал зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов.

Почему оружие может оказаться в руках Украины

Американцы уже приезжали в Эквадор с подобными предложениями, заявил в интервью «Известиям» посол России в этой стране Владимир Спринчан, и российское посольство предупреждало правительство республики, что подобный шаг Кито будет воспринят как недружественный «со всеми вытекающими последствиями». И, несмотря на то что само оружие, судя по всему, действительно далеко от состояния готового к эксплуатации, риски Россия видит иные. Украинские военные хорошо знают и умеют с ним работать и смогут буквально сразу начать применять его на поле боя против российских военнослужащих в зоне СВО.

ПЗРК «Игла-1» Фото: РИА Новости/Вячеслав Афонин

Кроме того, сам факт передачи вооружения будет противоречить официальным заявлениям Кито о миротворческой позиции Эквадора в отношении конфликта на Украине.

Но есть и более очевидная проблема: контракты на поставку военной техники традиционно содержат прямой запрет на ее передачу третьим странам. Такой подход призван обеспечить невозможность попадания вооружения в руки прямым военным противникам страны-производителя. Это ранее подтверждал и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев применительно к планам других стран — Словакии и Польши — передать Киеву российскую технику, находящуюся в этих государствах.

«Любая поставка продукции военного назначения возможна только после предоставления покупателем сертификата конечного пользователя, в соответствии с которым импортер в том числе берет на себя обязательства не передавать полученную продукцию в третьи страны без официального согласия российской стороны», — объяснял Шугаев.

Россия внимательно следит за фактами передачи военной продукции в третьи страны и принимает меры, влияющие не только на военно-техническое сотрудничество с недобросовестными покупателями, но и на выстраивание отношений на политическом уровне.

Стрельба переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Однако в случае с Эквадором ситуация может обстоять чуть сложнее, говорит «Известиям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

— Конкретный пользователь подписывает контракт и обязуется никуда не передавать оружие, его описание и технические характеристики. Он обязуется им пользоваться, но никому не передавать — это основной пункт договора, который подписывает «Рособоронэкспорт». Эквадор, как я понимаю, заключал договоры достаточно давно, и ряд контрактов — не через «Рособоронэкспорт» (основан в 2000 году. — «Известия»), а напрямую. Поэтому конкретное содержание контракта не до конца известно, — говорит Мураховский.

Однако это не означает, что Россия не оставляет за собой право реагировать на подобные недружественные действия. Правда, в случае с Эквадором реакция может ограничиться отказом в дальнейшем от поставок российской техники. «Те контракты, которые были заключены, на мизерные суммы и роли не играют», — добавил собеседник «Известий».

Какие еще страны замечены в реэкспорте

Опасения российской стороны о возможном попадании оружия в руки украинцев не беспочвенны. Даже если бы у наших дипломатов не было сведений о соответствующих предложениях США властям Эквадора, уже известны случаи, когда российское оружие, приобретенное иностранными партнерами Москвы в период относительно прагматичных отношений, оказалось на вооружении ВСУ в зоне спецоперации.

МиГ-29 ВВС Словакии Фото: ТАСС/AP

Так, в апреле 2023 года Словакия сообщила о передаче Украине 13 истребителей МиГ-29. В министерстве обороны этой страны тогда сообщили, что сделали «правильное дело», добавив, правда, что самолеты уже непригодны для эксплуатации. По сути, Братислава признала, что сдает их Киеву на утилизацию.

Здесь следует оговориться: пришедший к власти в октябре 2023 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна «готова помочь Украине, оказывая гражданскую и гуманитарную, а не военную помощь».

До этого 14 МиГ-29 передала Киеву Польша. Это все самолеты, которыми располагала Варшава, заявил президент Анджей Дуда. Польша пошла на этот шаг также с желанием больше обновить парк, чем, вероятно, действительно усилить украинскую группировку.

О желании сдать Украине старую российскую технику говорили и в Чехии. Замминистра обороны страны Даниэл Блажковец при этом сообщал, что таким образом Прага сэкономит на экологической утилизации техники. Дальше заявлений дело не пошло.

Фото: Getty Images/Libkos

На эти действия Россия ответила прекращением поставок запчастей для боевой техники и отзывом лицензий у ремонтных предприятий в недружественных странах.