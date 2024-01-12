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«Передача Эквадором российского оружия США будет воспринята как недружественный акт»

Посол России в республике Владимир Спринчан — о последствиях вооруженного конфликта в стране и развитии сотрудничества с Москвой
Фото: МИД РФ
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Внутриполитическая обстановка в Эквадоре спокойнее, чем она была в начале недели. Самолеты летают без перебоев, общественный транспорт работает в обычном режиме, а силовики держат ситуацию под контролем, сообщил посол России в Эквадоре Владимир Спринчан. По его словам, несмотря на охватившие латиноамериканскую страну беспорядки, не стоит ожидать и проблем с поставками бананов и роз в РФ. В то же время обеспокоенность вызывают намерения Эквадора направить в США закупленную ранее российскую технику. Москва воспримет это как недружественный акт. Что делать россиянам, оказавшимся в республике, и как развиваются отношения наших стран — в интервью посла «Известиям».

«С террористами не садятся за стол переговоров — от них требуют сдачи или их уничтожают»

— Как вы оцениваете ситуацию в стране? Поступали разные новости, в том числе о сложной ситуации с безопасностью на улицах, сообщалось о случаях мародерства. Насколько сейчас безопасно выходить на улицы?

Я живу в городе и не вижу абсолютно никакой опасности. Никаких бандитов с гранатами, с оружием, с гранатометами нет. Единственное, что отличается от повседневной жизни, — это меньшее число людей на улицах и меньше транспорта. Это обусловлено тем, что с 9 января в стране введен режим чрезвычайного положения, который ограничивает не только передвижение с 23:00 до 5 утра, но и отдельным пунктом указа президента о чрезвычайном положении введена дистанционная работа, как это было во времена пандемии [COVID-19]. Тем не менее транспорт работает в нормальном режиме.

Что касается в целом ситуации с криминалом и внутриполитической обстановки, то сегодня она гораздо спокойнее по сравнению с началом недели. Сейчас есть отдельные случаи беспорядков, но это не тот хаос, что царил в другие дни. С 9 января включились силовики, и это сводит на нет хаос. Благодаря их усилиям, задержаны более 300 подозреваемых — кто-то на месте преступления, кто-то с оружием или со взрывчаткой, с зажигательными бутылками. Пятерых человек, по сведениям вооруженных сил, застрелили, поскольку они оказывали сопротивление и были застигнуты на месте совершения преступных актов.

— Президент объявил также амнистию на превышение должностных полномочий сотрудниками силовых структур и военными. Есть ли уже какие-то данные о нарушениях? Могут ли появиться случайные жертвы среди гражданского населения?

— Каждый случай будет расследоваться индивидуально. И если это правомерное применение силы, то правоохранители освобождаются от ответственности. Что касается случайных людей, среди десяти погибших за время этих событий — двое полицейских и восемь гражданских лиц, но они погибли не от пуль силовиков. По данным полиции, это случайные жертвы, которые оказались в местах взрывов, поджогов, расстрелов наугад — не по конкретной цели, а просто стрельба из автоматов по толпе.

— Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил, что страна находится в состоянии войны и отметил, что власти не готовы садиться за стол переговоров с террористами. Какие вообще пути разрешения кризиса сейчас на столе?

— Вчера состоялась встреча президента Даниэля Нобоа с послами зарубежных стран, аккредитованными в Эквадоре. Действительно, он назвал происходящее состоянием внутренней войны. Мы определяем это несколько мягче — острая фаза контртеррористической операции. С террористами во всем мире не садятся за стол переговоров, от них требуют сдачи оружия, выдачи заложников, добровольной сдачи или их уничтожают. Это общемировая практика. В начале президентского срока Нобоа одна террористическая группировка предлагала какие-то условия перемирия, на что президент ответил отказом. Тогда он сказал, что с преступниками он не будет вести переговоры, сейчас он последователен в своей позиции.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Ariel Ochoa

«Ни одного сообщения о пострадавших или погибших россиянах у нас нет»

— 10 января вы сообщили, что среди россиян, находящихся в Эквадоре, пострадавших нет. Как обстоит ситуация сейчас? Обращались ли в посольство граждане РФ за помощью?

Обращения, действительно, были. Люди интересовались, работают ли аэропорты, не отменяются ли рейсы. Как правило это временно находящиеся в качестве туристов или по бизнесу россияне. Мы давали им рекомендации, исходя из имеющихся у нас сведений на официальных сайтах авиакомпаний, портов, министерства транспорта и так далее.

Как известно, всего два рейса было отменено, это было 10 января из-за отсутствия безопасности в городе Гуаякиль, наиболее сильно затронутом этими преступными акциями, потому что аэропорт находится в черте города. Сейчас все восстанавливается. Внутренние и международные рейсы выполняются без перебоев.

К нам обращались с вопросами по поводу того, нет ли опасности перемещаться на автобусе между городами. В плане помощи физической, финансовой, по безопасности никаких обращений не было. По нашим подсчетам, в Эквадоре проживает около 5 тыс. граждан России. По данным на утро 11 января, ни одного сообщения о пострадавших или погибших у нас нет. Мы в контакте с официальными властями и работаем через наши почетные консульства во втором по величине и по значимости городе Гуаякиль. Они также отслеживают ситуацию и обзванивают россиян.

— Какие вообще рекомендации следует соблюдать гражданам РФ, находящимся в Эквадоре?

Мы рекомендуем стараться избегать мест массового скопления людей, а также мест, где до этого были преступные акции. Кроме того, рекомендуем избегать мест вблизи тюрем, вокруг которых чаще всего происходят столкновения преступников с силовиками. Я прошу внимательно следить за нашей информацией и за информацией из эквадорских источников на русском языке. И желательно это проверять у нас, потому что иногда появляется информация, не соответствующая действительности.

— Перу и Колумбия заявили об укреплении своих границ во избежание проникновения террористов в их страны. Существует ли опасность отмены рейсов или закрытия границ?

— На встрече послов с президентом главы дипмиссий Колумбии и Перу, которые граничат с Эквадором, выразили обеспокоенность в связи с возможностью проникновения преступников на их территории. Они призвали власти Эквадора к координации действий по укреплению границ, но это не значит, что границы будут закрыты. Скорее всего, будут усилены патрули, проверки и полицейские наряды. Здесь нет как таковой приграничной службы — на границе находится полиция и вооруженные силы. Насколько мне известно, руководители силовых ведомств, таможни, миграционная служба, полиция и вооруженные силы координируют действия двух стран, чтобы не допустить разрастания этой ситуации. Более того, у них есть приграничные проекты с Перу и Колумбией, поскольку через них осуществляется контрабанда наркотиков, а Эквадор используется в качестве транзита: у страны больше портов и длинная береговая полоса, откуда возможно транспортировать наркотики в другие страны и регионы под прикрытием эквадорского экспорта.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Ariel Ochoa

«Оружие хорошо знакомо нашим противникам по СВО»

— На днях стало известно, что Эквадор готовится передать имеющуюся у них старую технику российского производства США в обмен на новую американскую. Какое вообще вооружение российского производства находится в республике? Не видите ли вы риски, что эта техника в итоге может оказаться в руках украинских ВС?

Мы предупредили президента Эквадора, что в случае, если передача оружия произойдет, а мы знаем, что американцы с этими предложениями сюда уже приезжали, то это будет расценено как недружественный акт в отношении России со всеми вытекающими последствиями.

Оружие, которое эквадорцы назвали металлоломом, на самом деле хорошо знакомо нашим противникам по СВО, оно может быть использовано против наших военнослужащих и это противоречит заявлениям президента Даниэля Нобоа, что его страна занимает миротворческую позицию и стремится к достижению согласия между сторонами конфликта на Украине. Передача этого оружия будет нарушением принципа равного отношения со всеми странами.

Почему назвали металлоломом? Насколько я знаю, Эквадор не производит оружие, не имеет права перепродавать оружие, приобретенное в других странах. Более того, это противоречит международным принципам запрета поставок оружия в зоны конфликта. Если это решение действительно будет принято правительством Эквадора, то это будет серьезным ударом по нашим двусторонним отношениям.

— Уже появилась информация, что в России может возникнуть дефицит бананов, львиная доля импорта которых приходится как раз на Эквадор. Есть ли другие аспекты экономического взаимодействия, которые могут отразиться на нашей стране?

Из-за внутреннего конфликта бананы не страдают. По итогам 2023 года Россия закупила в Эквадоре 1,3 млн т бананов и это 97% этого продукта, которые россияне потребляют. Бананы загружаются здесь в контейнеры в зеленом виде и в течение двух недель транспортируются кораблями в порты Санкт-Петербурга, Новороссийска и так далее. Один-два дня этих беспорядков вряд ли окажут серьезное влияние.

В 2022 году, например, была задержка с поставками из-за возникновения логистических проблем с началом СВО. До апреля тормозилась возможность оплаты, контейнерные компании ушли с этой линии. Но к концу года все восстановилось и объем вырос на 9%. Другое дело, что поставки могут пострадать из-за ситуации с оружием.

На втором месте по поставкам в Россию стоят эквадорские розы, которые у нас называют голландскими, потому что они идут через хабы Нидерландов. Предприниматели ищут свои методы, пути и возможности решения проблем в торговле. Но если будут решения с российской стороны, то никакие усилия эквадорских предпринимателей не будут иметь никаких успехов.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— В отрыве от неспокойной ситуации в Эквадоре чем можно объяснить сравнительно небольшое присутствие российского бизнеса в латиноамериканской стране? Какие действия могли бы быть предприняты для привлечения наших компаний на эквадорский рынок? В какой продукции российского производства заинтересованы эквадорцы?

Работает в настоящее время достаточно успешно лишь одна компания — акционерное общество «Тяжмаш», они строят комплекс гидроэлектростанций. Первая очередь сдана несколько месяцев назад и активно участвует в преодолении энергетического кризиса.

Запустились пару лет назад два очень хороших проекта, связанных с возможностью восстановления железнодорожной сети в Эквадоре, которая прекратила существование несколько лет назад. Еще одна российская компания помогала справиться с разрушением русла реки, где из-за ошибок строительства электростанции плотина разрушает берега с повреждением не только дороги, но и нефтепроводов вдоль этой дороги и населенных пунктов. С началом СВО и из-за следования бывшего правительства президента Гильермо Лассо указаниям из Вашингтона, эти проекты были заморожены. Готовность к их возобновлению с российской стороны существует, такую готовность мы увидели и у новых властей.

Страна аграрная, они зарабатывают в основном экспортом. $2 млрд товарооборота в год с Россией — это только четвертое место в их экспортных направлениях. Они заинтересованы в наших удобрениях в больших объемах. Очень боюсь, что ситуация с оружием повлияет на развитие этого направления.

— Ведутся ли сейчас переговоры о присоединении Эквадора к БРИКС в качестве постоянного члена? Есть ли заинтересованность республики в этом?

— До БРИКС тут не дошло, потому что саммит в ЮАР проходил, когда во главе Эквадора находился президент, ориентированный на США, на Запад и был солидарен с Западом в антироссийской политике, в осуждении РФ за действия в рамках СВО. Сейчас пока им не до БРИКС, им бы внутренние экономические проблемы и проблемы безопасности решить. Но два года назад был интерес присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Такое обращение прозвучало из уст бывшего президента, но это было до начала СВО. С ее началом мы были ограничены даже в рабочих контактах с представителями властей.

— Какой сейчас есть потенциал российско-эквадорских взаимоотношений в свете смены президента страны, произошедшей в конце 2023 года?

До избрания президентом Даниэль Нобоа был членом парламента, и, кроме комиссии по экономическому развитию, он возглавлял группы межпарламентской дружбы с Россией. Он бывал с визитом в РФ в качестве парламентария, был принят на очень высоком уровне заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым, встречался с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Несмотря на то, что правительство было настроено против Москвы, парламент в лице этой группы дружбы поддерживал отношения с российскими партнерами. По прибытии в президентский дворец Нобоа продемонстрировал желание продолжать развивать с новой позиции, с позиции главы государства отношения с Россией. Тем более, что бизнес семьи Нобоа, одной из наиболее богатых и влиятельных семей Эквадора, во многом завязан на российский рынок — это закупка у нас удобрений и продажа к нам бананов.

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