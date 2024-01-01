Голос Латинской Америки: шесть стран региона выберут президентов в 2024 году

Сразу шести странам Латинской Америки предстоит выбрать президента в этом году . Первыми голосовать пойдут граждане Сальвадора — 4 февраля, на май запланированы выборы в Панаме (5 мая) и Доминиканской Республике (19 мая), 2 июня смену Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору выберут мексиканцы. Ближе к концу года голосование состоится в Венесуэле (вторая половина года) и Уругвае (27 октября). Смена лидеров в этих странах вряд ли приведет к ухудшению их отношений с Россией , считают иностранные эксперты. Кто из латиноамериканских политиков уже успел выдвинуть свои кандидатуры и что они обещают своим избирателям — в материале «Известий».

Сальвадор

Самым ярким кандидатом в предвыборной гонке в Сальвадоре стал нынешний президент Найиб Букеле . Причем не столько из-за его обещаний народу, сколько из-за неординарной ситуации с его выдвижением на второй срок.

По законам латиноамериканской страны переизбираться на президентский пост действующий лидер может только по прошествии 10 лет после окончания предыдущего срока. При этом если политик не находился в должности весь президентский срок (пять лет), то его этот закон не касается и ему необходимо воздержаться от работы на государственных должностях всего лишь полгода, для того чтобы снова участвовать в выборах. Этой лакуной в законодательстве и воспользовался Найиб Букеле, оставив по разрешению Верховного избирательного суда на шесть месяцев свой пост.

Опросы показывают растущее одобрение кандидатуры Букеле для избрания на второй президентский срок . Согласно августовскому исследованию Университета Франсиско Гавидия, его выдвижение поддерживали 68,4%, а уже в ноябре цифра выросла до 95% (по данным Cid Gallup).

Президент Сальвадора Найиб Букеле Фото: Global Look Press/Camilo Freedman

Гораздо меньше процент одобрения у пяти остальных кандидатов. 55-летнего бизнесмена Джоэля Санчеса поддерживают всего 4,3% избирателей. За экс-мэра муниципалитета Кесалтепеке Мануэля Флореса готовы проголосовать 2,8%. Всего 2% видят своим президентом бывшего военного Луиса Парада и только 1,5% — врача-акушера Хосе Рендероса. Рейтинг поддержки первой с 1994 года кандидата-женщины Марины Мурийо не известен.

— Большинство сальвадорцев считают, что за время правительства Букеле их жизнь стала лучше. Ему удалось занять нейтральную позицию и не выражать яркую приверженность ни одному из политических блоков , — считает политический эксперт из Сальвадора Роберто Валенсия.

Поддержание отношений с Россией для Букеле, склонного к прагматизму во внешней политике, один из приоритетов , говорит эксперт. Тем не менее Москва, по его мнению, в тесном сотрудничестве с небольшой латиноамериканской страной с населением в 6,3 млн заинтересована гораздо меньше. На данный момент у России даже отсутствует дипмиссия в стране .

Панама

В Панаме среди 10 кандидатов лидирует бывший президент Рикардо Мартинелли . Впрочем, его участие в голосовании пока остается под вопросом. В июле суд установил вину Мартинелли за отмывание денег и участие в коррупционных схемах. Правосудие кроме крупного штрафа вменило ему 128 месяцев тюрьмы , за что он обвинил суд в намеренных манипуляциях, чтобы не допустить его кандидатуру до выборов.

И это не первое преследование Мартинелли. Экс-президент фигурирует также в деле по сотрудничеству с бразильским мультинациональным концерном Odebrecht (компания платила влиятельным политикам в 12 странах Латинской Америки, чтобы получать выгодные контракты). А в 2017-м Мартинелли было предъявлено обвинение в прослушке своих соперников на выборах 2009 года.

Оставшиеся кандидаты значительно уступают Мартинелли по объему народной поддержки . Меньше 10% опрошенных исследователями Gallup Panamá были бы готовы проголосовать за адвоката Ромула Роукса, экономиста и экс-президента Мартина Торрихоса и адвоката Рикардо Ломбана. И того меньше у депутата Сулаи Родригес (3%) и экономиста Мирабель Гордон (1%).

Новоизбранному кандидату предстоит решить немало накопившихся проблем, связанных с территориальным развитием, бедностью, неравенством, образованием, качеством и расширением системы здравоохранения, миграционным кризисом.

Экс-президент Панамы Рикардо Мартинелли Фото: Global Look Press/Mauricio Valenzuela

В конце ноября Панаму охватили массовые народные протесты против контракта на добычу полезных ископаемых, заключенного между государством и канадской горнодобывающей компанией First Quantum Minerals. По словам экспертов, протесты — итог нарастающего недовольства государственной политикой и несогласие с контрактом — лишь верхушка айсберга.

— Латинская Америка переживает исторические перемены, смена исторических эпох порождает хаос в политическом мире. Политики не дают ответов на запросы меняющегося общества. Они следуют парадигме утилитарной и автократической политики, которая уже не работает в XXI веке. Уже 30 лет мы вынуждены импровизировать, каждый раз выдумывая новые способы ведения политики, — считает эксперт из Венесуэлы Хесус Сегиас.

Между Россией и Панамой существует торговый обмен, тем не менее он невелик . В 2021 году показатель достиг $64,4 млн, из которых $61,1 млн составила выручка РФ. Основными продуктами экспорта стали удобрения (треть удобрений, поступающих в Панаму, приходит из России), а также рис и солод для приготовления пива.

Обещания по поводу укрепления отношений с Россией не звучат в предвыборных кампаниях кандидатов на пост президента Панамы , сказал «Известиям» доктор политических наук Харри Браун Араус.

Доминиканская Республика

Для участия в выборах в Доминиканской Республике в мае этого года свои кандидатуры выдвинули уже девять политиков . Говорить об активной кампании пока рано, в местной прессе едва ли можно увидеть упоминания кандидатов на пост лидера государства.

Выделяется среди других претендентов нынешний президент Луис Абинадер . О своем участии он объявил в августе прошлого года, заявив, что будущее страны для него куда важнее его личного и семейного спокойствия. В октябре 2023 года на выборах лидера Современной революционной партии (внутрипартийное голосование), основателем которой он значится, Абинадер набрал 90% голосов.

При этом не совсем понятно, удастся ли действующему президенту набрать необходимое количество голосов на самих выборах. Согласно недавнему опросу Gallup, 28,9% не знает или не смогли ответить, чего удалось достичь Абинадеру во время его правления страной, а 9,5% и вовсе ответили: «Ничего». При этом большинство доминиканцев считают главными проблемами государства на данный момент — воровство и общую обстановку небезопасности, а также резкий скачок цен.

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер с супругой Фото: Global Look Press/IMAGO/M10s

Среди достижений Луиса Абинадера опрошенные выделили социальную поддержку (7,7%), борьбу с коррупцией (7,6%), укрепление границы (6,7%). В сентябре 2023 года доминиканские власти решили закрыть границу с Гаити из-за обострения отношений по причине спора вокруг строительства канала из реки Масакре, разделяющей страны. В Гаити ситуация сейчас крайне нестабильная после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году. В стране орудуют криминальные группировки, которые контролируют большую часть столицы. За первые восемь месяцев 2023 года в стране было убито порядка 2,5 тыс. мирных жителей, около 902 получили ранения и 951 человек был похищен. В октябре Совет Безопасности ООН одобрил развертывание международных полицейских подразделений для обеспечения безопасности. Международная миссия в том числе должна способствовать проведению выборов в 2024 году (в последний раз выборы главы государства проводились в 2016-м).

Что касается отношений России с Доминиканской Республикой, при правительстве Абинадера Доминикана настаивала на поддержании дружественных связей с Москвой . О развитии сотрудничества, в том числе за счет популярности Доминиканской Республики как туристического направления, в начале декабря 2023 года говорил Владимир Путин.

«В последние годы поступательную динамику приобрели наши отношения с Доминиканской Республикой. Во многом это стало результатом заметно возросшего туристического потока россиян», — заявил президент на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

С января по август 2022 года в этой карибской стране побывали 103,7 тыс. россиян . При этом до пандемии Россия занимала лидирующие места по турпотоку среди европейских государств. В 2019-м Доминикану посетило свыше 208 тыс. туристов из РФ. А в период с 2016 по 2021 год в республику слетало порядка 1 млн россиян, сообщали ранее в АТОР.

Мексика

Впервые президентом Мексики может стать женщина. Больше половины избирателей (52%) проголосовали бы за Клаудию Шейнбаум , если бы выборы состоялись сейчас.

Бывший мэр Мехико Шейнбаум стала лидером по голосованию внутри правящей партии президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора «Морена». При победе в выборах Шейнбаум заявила о готовности продолжать дело Лопеса Обрадора, признав его одним из лучших политиков.

— Чувствую, что большинство людей испытывают грусть, прощаясь с нынешним правительством Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Это время было эпохой стабильности в экономическом плане для Мексики. Я думаю, что люди будут готовы проголосовать за продолжение этой политики, то есть за Клаудию Шейнбаум, — сказал «Известиям» житель Мексики Самуэль Дугарте.

Соперницей Клаудии Шейнбаум может стать предпринимательница Шочитл Гальвес. «Нет дуракам, нет ворам, нет засранцам» , — озвучила свои первые предвыборные обещания Гальвес. Кандидат также пообещала объединить Мексику, настояв на том, что она может стать тем самым президентом, который будет строить свою политику на принятии и уважении.

Клаудия Шейнбаум Фото: Essene Hernandez/Eyepix Group

Чуть меньше популярности досталось губернатору штата Нуэво-Леон Самуэлю Гарсия. При этом сам Гарсия и не метит на первое место в предвыборной гонке, но точно настроен опередить Шочитл Гальвес. Упор в своей кампании Гарсия сделал на молодежь: «Вас ждет веселая, оранжево-флуоресцентная молодежная кампания, которая одержит верх над старой политикой 2 июня», — заявил на первом митинге Самуэль Гарсия. Важную роль в ней Гарсия отвел своей жене Мариане. На том же митинге ее имя выкрикивали так же часто, как и имя кандидата на роль президента. Один из запросов молодых избирателей связан с необходимостью обеспечить безопасность, возникшую по вине деятельности наркокартелей на северной границе страны. С начала года число жертв убийств превысило 35 тыс. Впрочем, это не самый высокий показатель за последние годы. Своего пика он достиг в 2019 году, составив тогда 44,5 тыс.

Что касается внешней политики, то, несмотря на территориальную близость к США и определенную зависимость от Соединенных Штатов в экономическом плане, Мексике удалось сохранить нейтралитет по отношению к российско-украинскому конфликту и позитивные отношения с Москвой . В августе 2023 года показатель российских продаж в Мексику составил $187 млн, а она поставила в РФ товаров на $1,67 млн.

Венесуэла

Ситуация накануне выборов в Венесуэле чуть сложнее. Официальная дата голосования всё еще не назначена, однако, согласно законодательству, пройти оно должно во второй половине 2024 года . И если кандидатом от правящей партии с почти стопроцентной вероятностью станет Николас Мадуро, то допуск к выборам претендентов от оппозиции, на котором в том числе настаивают США, всё еще остается под вопросом.

В октябре 2023 года на острове Барбадос президент Венесуэлы встретился с представителями оппозиции, чтобы прийти к соглашению о проведении выборов под присмотром представителей ООН, Евросоюза и Межамериканского союза избирательных органов. По итогам этой встречи США смягчили санкции против венесуэльского нефтегазового сектора.

Венесуэльская оппозиция объединилась вокруг фигуры бывшего члена Национальной ассамблеи Марии Корины Мачадо .

— Ей удалось достичь эмоциональной связи с венесуэльскими избирателями разных политических взглядов, — говорит политический эксперт из Венесуэлы Хесус Сегиас.

При этом официально баллотироваться она не может в связи с подозрениями в коррупции. В декабре Мачадо обратилась в Верховный суд Венесуэлы, чтобы обжаловать это решение, которое она считает незаконным. После похода в суд оппозиционер заявила, что теперь мяч на стороне Мадуро и от его решения зависит ее допуск к выборам.

Мария Корина Мачадо Фото: Global Look Press/Jose Isaac Bula Urrutia

Даже в случае победы кандидата от оппозиции тесные отношения России с Венесуэлой, которых удалось добиться правительству Мадуро, вряд ли изменятся .

— Мария Корина Мачадо будет пытаться достичь взаимопонимания с представителями левонастроенных правительств, такими как Лула да Силва в Бразилии и Густаво Петро в Колумбии, а также с Россией и Китаем. Сейчас нет никаких причин, чтобы эти отношения разрывать, это было бы серьезной ошибкой, потому что Венесуэле нужны друзья во всех уголках мира, — отметил в беседе с «Известиями» Хесус Сегиас.

Правящая партия, в свою очередь, пытается добиться голосов на грядущих выборов в том числе за счет проведения консультативного референдума о будущем спорного региона Гайана-Эссекибо (он прошел 3 декабря). Потенциальное включение региона в состав Боливарианской республики — популярное решение среди большинства венесуэльцев.

Уругвай

Во время президентского срока нынешнего лидера Луиса Лакалье Поу России и Уругваю не удалось добиться тесных отношений, тем не менее и говорить об их приостановке или охлаждении тоже было бы неправильно .

— Уругвай — небольшая страна, которая пользуется большим авторитетом в Латинской Америке и обладает достаточно стабильной экономикой, легкими правилами ведения бизнеса, даже для иностранных граждан, и активно настаивает на латиноамериканской интеграции, — объясняет «Известиям» профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

Россия и Уругвай поддерживают культурный и научный обмен, между нашими странами установлен безвизовый режим . В 2021 году были подписаны межправительственное соглашение социального страхования, меморандум о взаимопонимании между таможнями России и Уругвая по борьбе с таможенными правонарушениями, а также программа сотрудничества в области промышленной собственности на 2022–2024 годы между Роспатентом и Национальным управлением промышленной собственности.

Президент Уругвая Луис Лакалье Поу Фото: Global Look Press/Mauricio Zina

В Уругвае кандидаты еще не определились, но, согласно некоторым опросам, лидирует сейчас партия левого крыла «Широкий фронт» . 28% уругвайцев готовы были бы отдать за нее свой голос, если бы парламентские выборы прошли уже сейчас. При победе кандидата на президентских выборах от этой партии у Уругвая с Россией, скорее всего, будут складываться хорошие отношения, считает Виктор Хейфец.