Экс-колония строгого режима: Великобритания готовится стать военным союзником Гайаны

Решение Великобритании направить к берегам своей бывшей колонии Гайаны военный патрульный корабль — попытка усилить давление на Венесуэлу в преддверии президентских выборов, которые пройдут в 2024 году, а также сорвать мирные переговоры двух стран вокруг оспариваемой территории Гайана-Эссекибо, считают эксперты. При этом к очередному голосованию действующие власти Венесуэлы подходят с не лучшими экономическими показателями и рост внешнеполитической напряженности сейчас не на руку Николасу Мадуро. О ситуации в регионе — в материале «Известий».

Великобритания может стать военным союзником Гайаны

Великобритания заявила о намерении «в рамках серии встреч в Атлантическом регионе» направить к берегам Гайаны военный патрульный корабль HMS Trent. По сообщениям министерства обороны королевства, военнослужащие двух стран проведут совместные учения.

Изначально HMS Trent был направлен в Карибское море для борьбы с пиратством, контрабандой, терроризмом, а также для оказания гуманитарной помощи и ведения «оборонной дипломатии» в регионе.

Военный патрульный корабль HMS Trent Фото: Getty Images/Hristo Rusev/Stringer

Судно с экипажем в 65 человек движется со скоростью 24 узла в час и дальностью плавания в 5 тыс. морских миль. В начале декабря оно покинуло порт Гибралтара, а уже к католическому Рождеству достигло Барбадоса. Корабль вооружен 30-миллиметровой пушкой и контингентом морских пехотинцев. HMS Trent способен запускать вертолеты Merlin, а также беспилотные летательные аппараты.

Великобритания утверждает, что отправка HMS Trent в сторону Гайаны — еще одно доказательство солидарности и продолжающейся поддержки бывшей колонии.

Предыдущим актом такой солидарности стал визит в Гайану министра по делам Северной, Южной Америки и стран Карибского бассейна Дэвида Ратли, который оказался первым представителем стран G7, посетившим Гайану с момента начала обострения после консультативного референдума в Венесуэле 3 декабря.

Справка «Известий» 3 декабря в Венесуэле прошел консультативный референдум о будущем богатой нефтью и природными ресурсами спорной территории Гайана-Эссекибо. По итогам голосования президент Николас Мадуро объявил зону, которую Гайана считает своей, 24-м штатом Венесуэлы и направил государственные нефтеперерабатывающие компании на разработку месторождений региона.

Примечательно, что лидеры Венесуэлы Николас Мадуро и Гайаны Ирфаан Али меньше двух недель назад, 15 декабря, договорились не угрожать друг другу прямо или косвенно, а также не применять силу. Теперь же у Джорджтауна наметился военный партнер на случай потенциального обострения ситуации в регионе.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Фото: Getty Images/Getty Images/Stringer

Обстановка, действительно, постепенно накаляется, и способствует этому тот факт, что акватория между Венесуэлой и Гайаной не разделена на законодательном уровне, что может спровоцировать дополнительный конфликт в случае захода британского корабля в воды, которые Каракас не считает официально разграниченными. Такое положение дел послужило и поводом к недовольству Каракаса организацией Гайаной тендеров на разработку нефтяных месторождений на оспариваемой территории.

Мадуро готовится к президентским выборам – 2024

Великобритания идет на повышение напряженности в регионе не в самый удобный для Каракаса период — в 2024 году в Венесуэле пройдут президентские выборы, на которые, как ожидается, выдвинется действующий президент Николас Мадуро.

Вероятно, именно это обстоятельство и побудило венесуэльские власти активизировать свои действия по обострению ситуации вокруг спорной территории Гайана-Эссекибо, хотя конфликт вокруг нее длится уже около 200 лет. Точная дата голосования еще не определена, однако известно, что выборы должны пройти во второй половине 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org

Каракас уже начал готовиться к избирательной гонке. Сам Мадуро в октябре даже встречался с представителями оппозиции. Переговоры прошли на острове Барбадос при участии представителей ООН, Евросоюза и Межамериканского союза избирательных органов. Тогда было достигнуто соглашение: оппозиция допускается до власти, в обмен США частично смягчили санкции, наложенные на Венесуэлу.

Включение Гайаны-Эссекибо в состав Боливарианской Республики — также решение, направленное на получение дополнительных политических очков: большинство венесуэльцев и без того с детства привыкли считать эту территорию частью своей страны и в контурных картах закрашивать эти земли штриховкой.

Николас Мадуро руководит Венесуэлой с 2013 года, в 2018-м он переизбрался на пятилетний срок. При этом к следующей кампании он подходит с не лучшими экономическими показателями.

Согласно официальной информации Observatorio Venezolano de Finanzas, годовой показатель инфляции в стране находится на отметке в 286%, при этом в ноябре в Венесуэле была зафиксирована самая низкая месячная инфляция за последние семь лет — всего 1,8%. В среднем рост цен в Венесуэле считается самым высоким среди всех стран Латинской Америки. Минимальная зарплата в Венесуэле составляет порядка $5, а для оплаты базовой продуктовой корзины на пять членов семьи требуется порядка 140 таких заработных плат.

Ряд стран Запада не признает легитимность правительства Мадуро, поэтому часто поддерживают представителей оппозиции. Ранее США и ЕС делали ставку на Хуана Гуайдо, сейчас же западные СМИ акцентируют внимание на победительнице праймериз Марии Корине Мачадо.

Мария Корине Мачадо Фото: Getty Images/Carlos Becerra/Stringer

— Мария Корина Мачадо выиграла праймериз благодаря своему антиправительственному дискурсу. Она добилась эмоциональной связи с электоратом, — объясняет доктор политических наук, почетный профессор Университета Симона Боливара в Каракасе Даниэль Варнаги.

Однако официально баллотироваться лидер оппозиции не может из-за наложенного на нее вето в связи с подозрениями в коррупции. В декабре Мачадо обратилась в Верховный суд Венесуэлы, чтобы обжаловать вето, которое она считает незаконно наложенным.

В сложившейся ситуации решение Великобритании усилить давление на Каракас может быть направлено как на создание дополнительных сложностей для самой Венесуэлы в предвыборный год, так и на то, чтобы сорвать возможные переговоры между Каракасом и Джорджтауном.

— Западный мир в целом не настроен на этот процесс, поэтому действия Великобритании не найдут критики среди ее близких соратников, — считает гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

В этой ситуации воинственные действия Великобритании негативно воспринимаются государствами Латинской Америки, и в частности Бразилией, утверждает эксперт. По его словам, президент этой страны Лула да Силва будет пытаться снизить накал ситуации и избежать срыва переговорного процесса.