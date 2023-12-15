Заграничное достояние: Гайана и Венесуэла пытаются избежать войны

Обстановка на венесуэльско-гайанской границе сейчас стабильна, сообщили «Известиям» в посольстве России в Гайане. При этом Джорджтаун, добавили в диппредставительстве, заинтересован в урегулировании спора с Каракасом вокруг богатой на нефть территории мирным путем. Эксперты согласны, что военная эскалация вряд ли случится, однако и финальной точки в этом вопросе после переговоров между лидерами двух стран, которые прошли 14 декабря, тоже не стоит ожидать.

Венесуэла и Гайана обсуждают противоречия

Между лидерами Венесуэлы и Гайаны Николасом Мадуро и Мухаммедом Ирфааном Али 14 декабря стартовали переговоры по поводу спорной территории Гайана-Эссекибо. При этом, скорее всего, речь пойдет лишь о первом раунде дискуссий, так как противоречия между государствами весьма серьезные.

Справка «Известий» Гайана-Эссекибо — богатый нефтью регион площадью 160 тыс. кв. км с населением 280 тыс. человек — занимает три четверти территории современной Гайаны. Одновременно Гайана и Венесуэла считают территорию частью своих стран. Потребность в переговорах появилась после проведения консультативного референдума в Венесуэле 3 декабря, по итогам которого Николас Мадуро объявил Гайану-Эссекибо 24-м штатом Боливарианской Республики и велел государственным нефтегазодобывающим компаниям отправиться на разработку месторождений в спорном регионе.

Страной — посредницей переговоров выступило небольшое островное государство в Карибском море, председательствующее сейчас в региональном блоке СЕЛАК (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна), — Сент-Винсент и Гренадины.

На встречу, по информации российского посольства в Гайане, были приглашены председатель Карибского сообщества (КАРИКОМ), премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит и генеральный секретарь КАРИКОМ Карла Барнетт.

Также присутствовали глава МИД Колумбии Альваро Лейва и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

Приглашен был и президент Бразилии Лула да Силва, правда, в последний момент он отменил свой визит, направив вместо себя своего советника по внешней политике Селсу Аморима.

Кроме того, ООН направила двоих представителей в качестве наблюдателей.

Переговоры прошли в закрытом режиме, что неудивительно, учитывая напряжение, которое сейчас наблюдается между странами. Еще накануне президент Гайаны назвал Николаса Мадуро «преступником», который «действует безрассудно», объявляя о выдаче лицензий на разведку и эксплуатацию нефти, газа и шахт в Гайане-Эссекибо. Кроме того, он подчеркнул: сухопутная граница «не предмет переговоров с Венесуэлой».

В Гайане сейчас действительно наблюдается патриотический настрой среди населения, когда жители воспринимают соседнюю страну в качестве потенциального узурпатора их территории. Как заявили «Известиям» в российском посольстве в Джорджтауне, общественно-политическая жизнь и информационная повестка Гайаны сегодня развиваются под лозунгом «Ни травинки нашей земли никому не отдадим!».

С другой стороны, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что его страна заходит в переговорный процесс «с надеждой, радостью и духом мира».

— То, что Гайана села за стол переговоров, безусловная политическая победа Венесуэлы, — считает генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

Насколько может затянуться решение конфликта

Впрочем, на быстрое разрешение конфликта сейчас расcчитывать вряд ли приходится.

— Если Гайана продолжит отрицать возможность компромисса, переговоры могут завершиться сразу, без возможности продолжения, — прокомментировал ситуацию Егор Лидовской.

Не исключил эксперт и возможность развития сценария, при котором Гайана станет намеренно затягивать переговорный процесс, чтобы успеть нарастить военную мощь с помощью США. Штаты, к слову, уже начали оказывать военную поддержку Джорджтауну. Так, Силы обороны Гайаны совместно с Южным командованием США провели тестовые полеты на территории южноамериканской страны 7 декабря.

С учениями как раз совпали сообщения Джорджтауна о пропаже их военного вертолета GDF Bell 412 (8R-AYA), который, по гайанской информации, вылетел из лагеря Аянганна и направился в Арау, а затем исчез примерно в 48 км к востоку от границы с Венесуэлой.

Каракас тем временем оценил эти военные учения как провокацию и «еще один шаг в неверном направлении».

Тем не менее в посольстве России в Джорджтауне уточнили: на данный момент обстановка на венесуэльско-гайанской границе стабильна. Какие-либо инциденты не фиксируются, сообщили в посольстве, добавив, что Гайана взяла курс на поиск окончательного решения территориального конфликта, а в обществе есть большая надежда на то, что на нынешнем этапе территориального спора силовые методы не будут использованы.

При этом, по словам российских дипломатов, правительство Гайаны активизировало свои военно-политические контакты с рядом государств-партнеров, чтобы получить прежде всего консультативную помощь в оценке ситуации и обсудить возможности и параметры их потенциального взаимодействия.

— Человеческий, экономический и территориальный потенциал Гайаны не сопоставим с соответствующими параметрами Венесуэлы. Гайанская сторона в территориальном споре после 60 лет двусторонних переговоров с Каракасом в 2018 году взяла курс на то, чтобы найти окончательное решение этого застарелого спора путем не двустороннего диалога, а через решение Международного суда ООН, куда она обратилась с соответствующим иском, — сообщили в посольстве.

Международный суд ООН 1 декабря призвал стороны не предпринимать действия, которые могли бы привести к эскалации ситуации. С тех пор Гайана настаивает на активном вмешательстве организации в разгорающийся конфликт.

По словам профессора кафедры международных отношений и внешней политики МГИМО МИД РФ Бориса Мартынова, военное столкновение вряд ли произойдет даже при условии неудачных переговоров.

— Я считаю, что войны не будет, потому что территориальные споры в Латинской Америке, в отличие от Европы, обычно решаются мирным путем, хоть это и занимает больше времени, — заявил Борис Мартынов.

Причем сдерживающим фактором в этой ситуации эксперты называют Бразилию, чей президент Лула да Силва не раз настаивал на мирном разрешении конфликта.

— Сама Бразилия очень давно урегулировала мирным путем свои споры, поэтому оживление нового конфликта ей сейчас абсолютно неинтересно, и она будет прилагать все усилия, чтобы помочь разрешению этого противоречия, — считает эксперт.

Бразилия просматривается как самый подходящий медиатор этого конфликта. Связано это может быть в том числе с политикой президента Лулы да Силвы, стремящегося укрепить позиции своей страны в регионе и на мировой арене. Роль лидера, способного примирить конфликтующих соседей, ему сейчас очень на руку.

Тем не менее эксперт не исключил, что для окончательного завершения конфликта Гайане, возможно, придется пойти на уступки, на которые она, судя по публичным заявлениям ее лидера, пока не готова.