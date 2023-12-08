Игра и солдатики: чем закончится эскалация спора между Венесуэлой и Гайаной

Венесуэла начала переброску военных в приграничные с Гайаной районы. Обострению ситуации вокруг богатой нефтью спорной территории Эссекибо может способствовать и исчезновение над ней вертолета с пятью высокопоставленными офицерами гайанской армии. На днях в Венесуэле прошел референдум о включении Эссекибо в состав страны, большая часть проголосовавших высказалась за. После этого шага можно ждать нового витка эскалации, хотя до военных действий дело вряд ли дойдет, считают эксперты. Какая из стран сильнее в военном отношении и возможно ли создание коалиций из-за территориального спора — в материале «Известий».

Напряжение растет

Вооруженные силы Венесуэлы будут задействованы в процессе развития спорной территории Эссекибо, заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес 7 декабря.

«Мы, единый орган власти и вооруженные силы, будем тесно сотрудничать и задействуем все свои логистические возможности и людские ресурсы, которые уже развернуты в этом секторе. Нет отдыху, нет перерывам, работаем все вместе за нашу Гайану-Эссекибо», — сообщил он в социальной сети Х (бывш. Twitter).

По словам главы Минобороны, «уже ведется тесная работа с тем, чтобы выданный народом Венесуэлы мандат был исполнен». Он имел в виду итоги референдума, который состоялся в стране 3 декабря. На следующий день власти объявили, что в нем приняли участие больше половины венесуэльских граждан с правом голоса, и почти 96% из них поддержали притязания страны на территорию Эссекибо.

Мужчина несет карту Венесуэлы перед заседанием Национальной ассамблеи, посвященном принятию закона о присоединении спорной территории с Гайаной — региона Эссекибо Фото: ТАСС/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

7 декабря Силы обороны Гайаны на границе с Венесуэлой потеряли связь с вертолетом, в котором находились высокопоставленные военные. На его борту было два члена экипажа и пять старших офицеров, которые отправились на проверку войск, охраняющих приграничную зону.

Силы обороны Гайаны заявили, что инцидент связан с погодными условиями. Другие версии произошедшего пока не рассматриваются.

Ранее президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что действия властей Венесуэлы по созданию 24-го штата страны представляют угрозу для ее территориальной целостности.

Происходящее в регионе вызывает тревогу у остальных стран континента. Ранее министерство обороны Бразилии заявило об укреплении северной границы, которую она делит с Венесуэлой и Гайаной.

США заявляли, что полностью поддерживают Гайану в борьбе с угрозой Венесуэлы аннексировать ее богатую нефтью западную территорию. Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 декабря в ходе телефонного разговора с президентом Гайаны Ирфааном Али подтвердил позицию Вашингтона о том, что эта страна обладает полным суверенитетом над регионом Эссекибо.

Очередь в центр голосования на референдуме по Эссекибо Фото: ТАСС/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

На кону нефть

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью более 159 тыс. кв. км продолжается более 100 лет. Она составляет более двух третей Гайаны. А из 800 тыс. граждан Гайаны на ней проживают 283 тыс. человек.

Старые противоречия обострились после того, как в 2015 году на шельфе Гайаны были обнаружены нефтяные месторождения, содержащие не менее 10 млрд баррелей нефти. Позднее Гайана предоставила концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

Реально ли начало войны

Происходящее надо рассматривать как бряцанье оружием, рассказал «Известиям» профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

— Венесуэла перевела в приграничные районы всего 300 военнослужащих, — объяснил он. — Для военной операции нужны силы раз в 10–15 больше. Только они могут позволить вести полноценные боевые действия. Венесуэльские власти прекрасно понимают, что их армия превосходит гайанскую, но скопления подразделений около границы нет. Сосредоточить большие силы там не получится из-за природных условий. Но самое важное, Венесуэлу не поддержат другие страны.

Река Эссекибо Фото: Commons.wikimedia.org/Dan Lundberg

Ожидать крупномасштабных военных действий, тем более вступления в боевые действия других стран, на той или иной стороне не стоит, отметили эксперты.

По мнению Виктора Хейфеца, даже Куба, которая не раз поддерживала Венесуэлу, в этом вопросе «скорее на стороне Гайаны».

— Бразилии не нужен вооруженный конфликт на своих границах, — отметил он. — Колумбия не поддерживает Венесуэлу. С тревогой на происходящее смотрит Индия, которая всегда была крупнейшим покупателем венесуэльской нефти. Не стоит забывать и о том, что в Гайане 40%, а то и 50% населения — этнические индийцы.

Вооруженный конфликт, по мнению Виктора Хейфеца, резко осложнил бы отношения Венесуэлы с остальными странами мира. Кроме того, наверняка последуют американские санкции, которые были приостановлены всего полгода назад, что позволило местным властям отдышаться и «почувствовать себя лучше», отметил он.

Разные весовые категории

Венесуэльская армия могла бы справиться с гайанской без особых проблем, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Венесуэльская армия Фото: AP Photos/Ariana Cubillos

— С военной точки зрения эти страны находятся в разных весовых категориях , — объяснил он. — У Гайаны скорее даже не армия, а полицейские силы бывшей британской колонии. Она надеется на помощь британцев или американцев. В одиночку она не устоит.

В Силах обороны Гайаны насчитывается порядка 3,5 тыс. солдат. Они состоят из сухопутных, воздушных сил и береговой стражи.

Сухопутные силы включают в себя пехотный батальон, батальон охраны президента и подразделения поддержки, включая саперные. На их вооружении есть всего девять бронемашин, шесть артиллерийских орудий и несколько десятков минометов.

В ВВС страны служат около 200 человек. Они состоят из шести легких транспортных и нескольких боевых вертолетов. В береговой охране также числятся 200 человек, которые обслуживают пять патрульных катеров.

Танки Т-72 на вооружении Венесуэлы Фото: Commons.wikimedia.org/Ricardo Patiño

В то же время армия Венесуэлы насчитывает 123 тыс. человек. В составе ее сухопутных сил шесть дивизий и парашютная пехотная бригада.

На вооружении состоит около 300 танков, включая российские Т-72, несколько сотен БМП и БТР. РСЗО представлены боевыми машинами разных типов, в том числе «Градами» и «Смерчами». Также они располагают сотнями артсистем и минометов, вертолетами Ми-35, Ми-26, Ми-17В-5 и другими. В ВВС страны числятся 23 Су-30М и 12 американских F-16.

Кроме того, в ВМС страны есть две дизель-электрические подводные лодки и шесть ракетных фрегатов типа Lupo, десантные, сторожевые, учебные корабли и суда снабжения.

Российское вооружение в Венесуэле

Венесуэла — один из крупнейших и ключевых партнеров России в Латинской Америке в сфере военно-технического сотрудничества. В мае 2001 года было подписано межправительственное соглашение, в соответствии с которым в южноамериканскую страну начали экспортировать российские системы вооружения.

В результате армия страны почти полностью оснащена российским вооружением и техникой.

Самолеты Су-30 на вооружении Венесуэлы Фото: Commons.wikimedia.org/Carlos Díaz

В ее арсеналах самолеты Су-30, боевые и транспортные вертолеты марки Ми, танки, БМП, ракетно-артиллерийское вооружение, современные средства ПВО, автоматы Калашникова сотой серии.

В декабре 2018 года состоялись совместные военные учения России и Венесуэлы с привлечением двух ракетоносцев Ту-160, тяжелого военно-транспортного Ан-124 и дальнемагистрального Ил-62 ВКС России. Они вызвали критику со стороны США.