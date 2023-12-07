Нефтяной уголок: изменит ли цены на топливо спор Венесуэлы и Гайаны

Между Венесуэлой и Гайаной усиливается напряжение из-за спорной территории, которая богата нефтью. Николас Мадуро объявил Гайану-Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы, объяснив это выбором народа, который тот сделал во время консультативного референдума. Президент Боливарианской Республики призвал венесуэльские нефтедобывающие компании открывать свои филиалы в регионе, а американским предприятиям дал три месяца на закрытие бизнеса. Чем обернется новый виток территориального конфликта и как это может повлиять на нефтяной рынок — в материале «Известий».

Венесуэла признала территорию Гайана-Эссекибо частью страны

Новую карту Венесуэлы президент Николас Мадуро продемонстрировал на заседании Национальной ассамблеи 5 декабря. Карты без привычной штриховки спорной зоны Гайана-Эссекибо в тот же день направились в школы и административные учреждения Боливарианской Республики.

Мадуро призвал ассамблею создать закон, признающий на легальном уровне спорную с государством Гайана территорию 24-м штатом Венесуэлы, а также распорядился активировать план социальной помощи живущим в регионе, провести перепись населения и выдать людям венесуэльские паспорта и идентификационные документы.

Справка «Известий» Гайана-Эссекибо — богатый нефтью регион площадью 160 тыс. кв. км с населением 280 тыс. человек — занимает три четверти территории современной Гайаны. Истоки спора уходят в эпоху освобождения Венесуэлы от колониальной зависимости от Испании, когда, будучи частью новосозданного государства Великая Колумбия, она постепенно потеряла контроль над своими границами, что позволило на тот момент британской колонии Гвиане (так называлась тогда Гайана) получить власть над ныне спорной территорией к западу от реки Эссекибо. Венесуэла, несмотря на юридические границы между государствами, считает Гайану-Эссекибо частью своей страны и изображает ее на своих картах со штриховкой.

Всё это происходит спустя несколько дней после подведения итогов консультативного референдума, на котором 95,93% венесуэльцев (из 10,5 млн) проголосовали за присоединение 160 тыс. кв. км территории и выдачи гражданства ее населению.

Коренное население Гайаны-Эссекибо (индейцы) было бы не против стать гражданами Венесуэлы, считает директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Видео с небольшой группой индейцев публикует вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Они показательно меняют флаг Гайаны на флаг Венесуэлы и на чистом испанском говорят о том, что Эссекибо принадлежит им. Весь процесс смены флага сопровождается песней с текстом «солнце Венесуэлы встает в Эссекибо».

Лозунг «Эссекибо принадлежит нам» до этого звучал и в день референдума. Правда, это «нам» про себя говорили на английском языке гайанцы, где английский — официальный язык, на котором общается большая часть населения.

Решение Каракаса сделать спорную территорию частью Венесуэлы может быть воспринято мировым сообществом как нарушение международных договоренностей, в частности заключения Суда ООН от 1 декабря, когда тот призвал конфликтующие стороны воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить существующую ситуацию.

— Суд не обладает полномочиями налагать международные санкции. При этом его постановления, равно как и решения, имеют обязательную силу, — сказали «Известиям» в Международном суде ООН.

Обратиться в Совет Безопасности ООН в качестве пострадавшей стороны в случае обострения ситуации пригрозила Венесуэле Гайана.

«Я говорил сегодня с генеральным секретарем ООН и несколькими мировыми лидерами, предупреждая их о возможном усугублении ситуации и об опасной деятельности Мадуро. Вооруженные силы Гайаны находятся в боевой готовности», — заявил в своем обращении к нации президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али.

Среди своих потенциальных боевых партнеров против Венесуэлы Али выделил США, Великобританию (Гайана — ее бывшая колония), Бразилию и Францию.

При этом в Бразилии риска развития вооруженного конфликта между Венесуэлой и Гайаной не наблюдают, даже несмотря на призывы Николаса Мадуро создать зону интегральной обороны в районе Гайана-Эссекибо. А вот что касается действий США, то это вопрос времени, считает Лидовской. По словам президента Ирфаана Али, к Вооруженным силам Гайаны в любой момент может присоединиться Южное командование ВС США.

К слову, стоит отметить, что до конца года президент Венесуэлы должен посетить РФ. И не исключено, что тема референдума и территориального спора с Гайаной может оказаться на повестке переговоров Владимира Путина с Мадуро.

Нефтяной вопрос

Безусловно, больше всего Венесуэла сейчас заинтересована именно в восстановлении своих исторических границ. Для большинства венесуэльцев Гайана-Эссекибо всегда была частью страны вопреки юридическим договоренностям.

Однако то, что на спорной территории находится порядка 11 млрд баррелей нефти, в которых заинтересованы иностранные компании, значительно усложняет процесс раздела земли.

Николас Мадуро дал иностранным нефтяным компаниям, работающим в Гайане-Эссекибо, три месяца на то, чтобы оставить свой бизнес и покинуть территорию. Правда, бизнес, видимо, не торопится принимать радикальные решения.

— Вопросы границ должны решать правительства и соответствующие международные организации, — заявил представитель американской нефтедобывающей компании ExxonMobil Мишель Грей, отвечая на вопрос «Известий» о том, повлияет ли распоряжение Мадуро на работу корпорации в Гайане-Эссекибо.

Одновременно с этим Мадуро поручил венесуэльским нефтедобывающим компаниям в короткие сроки открыть свои филиалы в регионе и начать работу на новом рынке.

Запасы Венесуэлы могут увеличиться за счет доступа к более легкой нефти Гайаны-Эссекибо, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Нефть, которую выставляет на рынок Венесуэла, обладает не самым лучшим качеством, продолжает эксперт. Она очень вязкая, что затрудняет ее использование и процесс добычи. Этим, по словам эксперта, и объясняется дисконт на продажу, который Венесуэла предлагает другим странам.

Однако сильно обогатиться от продажи нефти, добытой в регионе Гайана-Эссекибо, Венесуэла вряд ли сможет.

— Сейчас на нее не распространяются ограничения в рамках ОПЕК+. Венесуэла испытывает проблемы с добычей нефти. Она сократила свое производство более, чем от нее можно было бы требовать в прежние годы в рамках сделки ОПЕК+. Если Венесуэла возвращается на рынок, то на нее начнут распространяться ограничения. Никакого всплеска доходов не будет, — говорит Фролов.

Другой проблемой на пути Венесуэлы к продаже гайанской нефти могут стать новые санкции со стороны США, которые потенциально будут препятствовать доступу этого сырья на мировые рынки.

Недавно администрация Байдена сняла часть ограничений против нефтяного сектора Венесуэлы в ответ на соглашение о проведении выборов 2024 года, которого Николас Мадуро достиг с оппозицией. Попытки Каракаса препятствовать работе американских компаний в Гайане-Эссекибо могут навредить этой сделке.

В то же время эксперт уверен, что даже риск начала боевых действий между Венесуэлой и Гайаной за спорную территорию не приведет к изменению цен на топливо.

— Ни Венесуэла, ни Гайана сейчас не считаются крупными добытчиками нефти. По итогам прошлого года Венесуэла добывала порядка 800 тыс. баррелей в сутки. Это немного. На этом фоне какое-то движение вокруг Гайаны прямого воздействия на рынок оказать не может. Заметных объемов нефти из Эссекибо на рынке нет, — добавил он.

Единственным фактором колебания цен может стать разве спекулятивное давление в случае начала военных противостояний, но даже это будет лишь временным явлением. Никакого заметного изменения в поставках нефти на мировой рынок эта ситуация не вызовет, резюмировал Фролов.

Впрочем, есть и противоположное мнение.

— Вся эта история скорее всего будет толкать цены на нефть вверх. Если все перерастет в военный конфликт, может пострадать уже действующая добыча нефти в Гайане. Во-вторых, США весь 2023 год пытались вывести Венесуэлу из-под санкций. Своего рода заморозка ограничений действует до апреля 2024 года, — пояснил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Теперь есть опасение, что это смягчение не продлится, снятие санкций с Венесуэлы сейчас было бы нелогичным. При этом в такой ситуации, определенно пострадает Венесуэла, подытожил специалист.