Нефтяной уголок: изменит ли цены на топливо спор Венесуэлы и Гайаны
Между Венесуэлой и Гайаной усиливается напряжение из-за спорной территории, которая богата нефтью. Николас Мадуро объявил Гайану-Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы, объяснив это выбором народа, который тот сделал во время консультативного референдума. Президент Боливарианской Республики призвал венесуэльские нефтедобывающие компании открывать свои филиалы в регионе, а американским предприятиям дал три месяца на закрытие бизнеса. Чем обернется новый виток территориального конфликта и как это может повлиять на нефтяной рынок — в материале «Известий».
Венесуэла признала территорию Гайана-Эссекибо частью страны
Новую карту Венесуэлы президент Николас Мадуро продемонстрировал на заседании Национальной ассамблеи 5 декабря. Карты без привычной штриховки спорной зоны Гайана-Эссекибо в тот же день направились в школы и административные учреждения Боливарианской Республики.
Мадуро призвал ассамблею создать закон, признающий на легальном уровне спорную с государством Гайана территорию 24-м штатом Венесуэлы, а также распорядился активировать план социальной помощи живущим в регионе, провести перепись населения и выдать людям венесуэльские паспорта и идентификационные документы.
Всё это происходит спустя несколько дней после подведения итогов консультативного референдума, на котором 95,93% венесуэльцев (из 10,5 млн) проголосовали за присоединение 160 тыс. кв. км территории и выдачи гражданства ее населению.
Коренное население Гайаны-Эссекибо (индейцы) было бы не против стать гражданами Венесуэлы, считает директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Видео с небольшой группой индейцев публикует вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Они показательно меняют флаг Гайаны на флаг Венесуэлы и на чистом испанском говорят о том, что Эссекибо принадлежит им. Весь процесс смены флага сопровождается песней с текстом «солнце Венесуэлы встает в Эссекибо».
Лозунг «Эссекибо принадлежит нам» до этого звучал и в день референдума. Правда, это «нам» про себя говорили на английском языке гайанцы, где английский — официальный язык, на котором общается большая часть населения.
Решение Каракаса сделать спорную территорию частью Венесуэлы может быть воспринято мировым сообществом как нарушение международных договоренностей, в частности заключения Суда ООН от 1 декабря, когда тот призвал конфликтующие стороны воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить существующую ситуацию.
— Суд не обладает полномочиями налагать международные санкции. При этом его постановления, равно как и решения, имеют обязательную силу, — сказали «Известиям» в Международном суде ООН.
Обратиться в Совет Безопасности ООН в качестве пострадавшей стороны в случае обострения ситуации пригрозила Венесуэле Гайана.
«Я говорил сегодня с генеральным секретарем ООН и несколькими мировыми лидерами, предупреждая их о возможном усугублении ситуации и об опасной деятельности Мадуро. Вооруженные силы Гайаны находятся в боевой готовности», — заявил в своем обращении к нации президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али.
Среди своих потенциальных боевых партнеров против Венесуэлы Али выделил США, Великобританию (Гайана — ее бывшая колония), Бразилию и Францию.
При этом в Бразилии риска развития вооруженного конфликта между Венесуэлой и Гайаной не наблюдают, даже несмотря на призывы Николаса Мадуро создать зону интегральной обороны в районе Гайана-Эссекибо. А вот что касается действий США, то это вопрос времени, считает Лидовской. По словам президента Ирфаана Али, к Вооруженным силам Гайаны в любой момент может присоединиться Южное командование ВС США.
К слову, стоит отметить, что до конца года президент Венесуэлы должен посетить РФ. И не исключено, что тема референдума и территориального спора с Гайаной может оказаться на повестке переговоров Владимира Путина с Мадуро.
Нефтяной вопрос
Безусловно, больше всего Венесуэла сейчас заинтересована именно в восстановлении своих исторических границ. Для большинства венесуэльцев Гайана-Эссекибо всегда была частью страны вопреки юридическим договоренностям.
Однако то, что на спорной территории находится порядка 11 млрд баррелей нефти, в которых заинтересованы иностранные компании, значительно усложняет процесс раздела земли.
Николас Мадуро дал иностранным нефтяным компаниям, работающим в Гайане-Эссекибо, три месяца на то, чтобы оставить свой бизнес и покинуть территорию. Правда, бизнес, видимо, не торопится принимать радикальные решения.
— Вопросы границ должны решать правительства и соответствующие международные организации, — заявил представитель американской нефтедобывающей компании ExxonMobil Мишель Грей, отвечая на вопрос «Известий» о том, повлияет ли распоряжение Мадуро на работу корпорации в Гайане-Эссекибо.
Одновременно с этим Мадуро поручил венесуэльским нефтедобывающим компаниям в короткие сроки открыть свои филиалы в регионе и начать работу на новом рынке.
Запасы Венесуэлы могут увеличиться за счет доступа к более легкой нефти Гайаны-Эссекибо, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Нефть, которую выставляет на рынок Венесуэла, обладает не самым лучшим качеством, продолжает эксперт. Она очень вязкая, что затрудняет ее использование и процесс добычи. Этим, по словам эксперта, и объясняется дисконт на продажу, который Венесуэла предлагает другим странам.
Однако сильно обогатиться от продажи нефти, добытой в регионе Гайана-Эссекибо, Венесуэла вряд ли сможет.
— Сейчас на нее не распространяются ограничения в рамках ОПЕК+. Венесуэла испытывает проблемы с добычей нефти. Она сократила свое производство более, чем от нее можно было бы требовать в прежние годы в рамках сделки ОПЕК+. Если Венесуэла возвращается на рынок, то на нее начнут распространяться ограничения. Никакого всплеска доходов не будет, — говорит Фролов.
Другой проблемой на пути Венесуэлы к продаже гайанской нефти могут стать новые санкции со стороны США, которые потенциально будут препятствовать доступу этого сырья на мировые рынки.
Недавно администрация Байдена сняла часть ограничений против нефтяного сектора Венесуэлы в ответ на соглашение о проведении выборов 2024 года, которого Николас Мадуро достиг с оппозицией. Попытки Каракаса препятствовать работе американских компаний в Гайане-Эссекибо могут навредить этой сделке.
В то же время эксперт уверен, что даже риск начала боевых действий между Венесуэлой и Гайаной за спорную территорию не приведет к изменению цен на топливо.
— Ни Венесуэла, ни Гайана сейчас не считаются крупными добытчиками нефти. По итогам прошлого года Венесуэла добывала порядка 800 тыс. баррелей в сутки. Это немного. На этом фоне какое-то движение вокруг Гайаны прямого воздействия на рынок оказать не может. Заметных объемов нефти из Эссекибо на рынке нет, — добавил он.
Единственным фактором колебания цен может стать разве спекулятивное давление в случае начала военных противостояний, но даже это будет лишь временным явлением. Никакого заметного изменения в поставках нефти на мировой рынок эта ситуация не вызовет, резюмировал Фролов.
Впрочем, есть и противоположное мнение.
— Вся эта история скорее всего будет толкать цены на нефть вверх. Если все перерастет в военный конфликт, может пострадать уже действующая добыча нефти в Гайане. Во-вторых, США весь 2023 год пытались вывести Венесуэлу из-под санкций. Своего рода заморозка ограничений действует до апреля 2024 года, — пояснил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Теперь есть опасение, что это смягчение не продлится, снятие санкций с Венесуэлы сейчас было бы нелогичным. При этом в такой ситуации, определенно пострадает Венесуэла, подытожил специалист.