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Сюжет:

NI объяснил причины отказа США поставлять F-35 на Украину

NI: США ни за что не отправят Украине истребители F-35
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Фото: Global Look Press/Kyra Helwick/U.S. Navy
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США никогда не отправят на Украину истребители пятого поколения F-35, поскольку тогда эта технология может стать доступна России. Такое мнение озвучил в своей статье для The National Interest журналист Харрисон Касс в четверг, 11 января.

По мнению Касса, США никогда не передаст Украине F-35, несмотря на то, что они уже отправляли эти самолеты другим государствам, например, Сингапуру и Норвегии.

В первую очередь, создание этих истребителей требует больших финансовых вложений. Программа F-35 обходится примерно в $1,7 трлн. Граждане соединенных Штатов терпят огромные отчисления из государственного бюджета в пользу Украины уже долгое время. Они не поддержат отправку Киеву столь дорогостоящей техники.

«США, возможно, не решаются отправить одну из своих передовых систем вооружения в бой в руках относительно «зеленых» иностранных пилотов против одного из главных конкурентов Америки. Сбитый F-35 был бы неизбежен. А сбитый F-35 может дать России возможность перепроектировать самолет пятого поколения», — объяснил журналист вторую вероятную причину.

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Ранее, 9 января, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут восполнить потерю самолетов Су-27. Журнал Military Watch Magazine выяснил, что в последнее время ВСУ потеряли два или три истребителя Су-27. Эти самолеты долгое время считались самыми боеспособными в Европе. Однако сейчас они уступают российским Су-35, которые, по словам издания, спроектированы с опережением в развитии техники примерно на 25 лет.

До этого, 6 января, правительственные источники по итогам переговоров греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и государственного секретаря США Энтони Блинкена пришли к выводу, что Греция получит истребители пятого поколения F-35 в соответствии с договоренностями.

13 декабря сообщалось, что американская корпорация Lockheed Martin не выполнила план по производству модернизированных истребителей F-35 — из 52 самолетов был выпущен только 21.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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