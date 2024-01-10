Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут восполнить потерю самолетов Су-27. Об этом заявил журнал Military Watch Magazine во вторник, 9 января.

«Су-27 не используется ни в одной другой стране, связанной с Западом, что делает потери невозможными для восполнения», — сказано в публикации.

По данным журнала, в последнее время ВСУ потеряли два или три истребителя Су-27. Эти самолеты долгое время считались самыми боеспособными в Европе. Однако сейчас они уступают российским Су-35, которые, по словам издания, спроектированы с опережением в развитии техники примерно на 25 лет.

«Технологические недостатки, с которыми столкнулись украинские истребители, были ошеломляющими. <…> Как ожидается, это не изменится, поскольку западные партнеры страны по безопасности предлагали поставлять только столь же устаревшие варианты F-16, которые считаются гораздо менее боеспособными, чем Су-27», — написано в статье.

Ранее, 7 января, в Минобороны РФ сообщили, что система противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбила два украинских самолета Су-25 и Су-27. Кроме того, российские средства ПВО за сутки перехватили 14 ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО), шесть противокорабельных ракет «Нептун» и 38 украинских беспилотников.

Перед этим, 5 января, в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю российские военные сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, проведя результативные бои на всех направлениях спецоперации и активно нанося удары с воздуха по позициям противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.