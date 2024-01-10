Реклама
Прямой эфир
Мир
В Эквадоре вооруженные люди взяли в заложники ведущих телеканала в прямом эфире
Общество
Воробьев допустил строительство новой котельной в Климовске после аварии
Происшествия
Силы ПВО РФ пресекли попытку террористической атаки по Белгородской области
Мир
В США заявили о необоснованности обвинений ЮАР Израиля в геноциде
Мир
Постпредство РФ обвинило США в шантаже СБ ООН относительно резолюции по Газе
Общество
Женщина родила девочку на станции метро «Нагатинская» в Москве
Мир
Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с терактом
Мир
Американские СМИ рассказали о запрете Киеву наступать на Крым в 2022 году
Общество
В Госдуме поднимут вопрос отключения тепла в морозы
Происшествия
Силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
Мир
В бундестаге заявили о вызванном ошибками власти глубоком кризисе в ФРГ
Мир
Доступная для проживания территория сектора Газа сократилась до одной трети
Происшествия
Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Курской области
Мир
Правительство Финляндии планирует продлить закрытие границы с РФ
Интернет и технологии
Более 300 млн записей с личными данными попали в Сеть в 2023 году
Сюжет:

MWM заявил о невозможности для ВСУ восстановить потери Су-27

MWM: Украина не сможет восполнить потери истребителей Су-27
0
Фото: TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут восполнить потерю самолетов Су-27. Об этом заявил журнал Military Watch Magazine во вторник, 9 января.

«Су-27 не используется ни в одной другой стране, связанной с Западом, что делает потери невозможными для восполнения», — сказано в публикации.

По данным журнала, в последнее время ВСУ потеряли два или три истребителя Су-27. Эти самолеты долгое время считались самыми боеспособными в Европе. Однако сейчас они уступают российским Су-35, которые, по словам издания, спроектированы с опережением в развитии техники примерно на 25 лет.

«Технологические недостатки, с которыми столкнулись украинские истребители, были ошеломляющими. <…> Как ожидается, это не изменится, поскольку западные партнеры страны по безопасности предлагали поставлять только столь же устаревшие варианты F-16, которые считаются гораздо менее боеспособными, чем Су-27», — написано в статье.

Запасы без прочности: какую цель преследовали удары по объектам на Украине
Российские войска подрывают способность ВФУ вести активные боевые действия в следующем году, полагают эксперты

Ранее, 7 января, в Минобороны РФ сообщили, что система противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбила два украинских самолета Су-25 и Су-27. Кроме того, российские средства ПВО за сутки перехватили 14 ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО), шесть противокорабельных ракет «Нептун» и 38 украинских беспилотников.

Перед этим, 5 января, в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю российские военные сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, проведя результативные бои на всех направлениях спецоперации и активно нанося удары с воздуха по позициям противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024