Российские силы за неделю сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 ВСУ

Российские военные за прошедшую неделю сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом в пятницу, 5 января, сообщило Минобороны РФ.

Вооруженны силы (ВС) РФ провели результативные бои на всех направлениях спецоперации, в частности активно наносили удары с воздуха по позициям противника.

«Нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет «Точка-У», три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, а также 53 беспилотника, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire и три противорадиолокационные ракеты HARM.

Также в период с 30 декабря по 5 января в плен сдались 13 украинских военнослужащих, в том числе восемь человек на купянском направлении.

Ранее в этот день к северо-западу от Артемовска разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружили скопление боевиков ВСУ. После передачи координат противник был уничтожен расчетами противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот» и «Корнет», проинформировали в МО.

До этого, 2 января, Минобороны РФ сообщило, что расчет гаубицы «Мста-Б» Южной группировки войск уничтожил миномет боевиков под Артемовском. Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» ЮВО в рамках ведения контрбатарейной борьбы уничтожил прямым попаданием расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ, который занял позицию в лесополосе в районе населенного пункта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».