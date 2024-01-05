К северо-западу от Артемовска разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружили скопление боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. После передачи координат противник был уничтожен расчетами противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот» и «Корнет», передает 5 января Минобороны России.

«Установка «Корнет» работает на расстоянии от пяти с половиной километров. Управление идет по лучу. Луч двойной, лазерный», — сообщил командир противотанковой батареи с позывным Река.

Он также добавил, что за последние три недели одним из расчетов батареи было поражено до 60 человек живой силы противника и один пикап с боеприпасами. Впоследствии они детонировали в течение часа.

3 января командир группы спецназа группировки войск «Юг» с позывным Альф указал на то, что боевики ВСУ проявляют неуверенность на боевых позициях из-за нехватки боеприпасов советского образца на участке фронта под Артемовском (украинское название — Бахмут).

За день до этого Минобороны РФ сообщило, что расчет гаубицы «Мста-Б» Южной группировки войск уничтожил миномет боевиков под Артемовском. Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» ЮВО в рамках ведения контрбатарейной борьбы уничтожил прямым попаданием расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ, который занял позицию в лесополосе в районе населенного пункта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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