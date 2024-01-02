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Расчет орудия «Мста-Б» уничтожил минометный расчет ВСУ под Артемовском
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Расчет орудия «Мста-Б» уничтожил минометный расчет ВСУ под Артемовском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчет гаубицы «Мста-Б» Южной группировки войск уничтожил миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом 2 января сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что артиллерийские подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции. Они подавляют украинские артиллерийские батареи, разрушают оборонительные сооружения противника, уничтожают вражеские пункты управления, уничтожают огневые средства и военную технику ВСУ.

«Каждый расчет дает очень хорошие результаты. Ударники труда. Мы все силы вкладываем в то, чтобы приблизить то, ради чего мы здесь. Очень яркие были впечатления, когда мы учились работать высокоточными боеприпасами. Это было непросто, совсем другой уровень работы артиллерии. <…> Положительные эмоции, когда много сил вкладываешь и получается», — поделился командир батареи с позывным Тюмень.

Как указали в Минобороны, накануне расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» Южного военного округа (ЮВО) в рамках ведения контрбатарейной борьбы уничтожил прямым попаданием расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ, который занял позицию в лесополосе в районе Артемовска.

Позиция была выявлена разведкой с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Расстояние до цели составило порядка 16 км. Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами, что позволило нанести максимальный урон живой силе противника и уничтожить позицию миномета вместе с боекомплектом.

В военном ведомстве уточнили, что гаубица «Мста-Б» предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, вооружения и военной техники противника на глубину интересов дивизии. Способна стрелять как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. Максимальная дальность стрельбы составляет до 30 км.

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Ранее, 26 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал парную работу российских АГС и «Мста-Б» в зоне СВО.

7 декабря расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» тульских десантников уничтожили самоходное орудие ВСУ западного производства. Корректировка и управление огнем осуществлялись расчетами беспилотной авиации разведывательных подразделений.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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