Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» тульских десантников уничтожили самоходное орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства. Министерство обороны России 7 декабря показало работу российских артиллеристов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Артиллерийские подразделения Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают выполнять задачи по поражению артиллерийских систем украинской армии, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника.

В оборонном ведомстве рассказали, что в ходе контрбатарейной борьбы одним из расчетов гвардейского артиллерийского полка с двух выстрелов и расстояния более 12 км было уничтожено самоходное орудие ВСУ, скрывавшееся в лесопосадке в районе Соледара и не позволявшее своим огнем активно маневрировать российским передовым подразделениям. Корректировка и управление огнем осуществлялись расчетами беспилотной авиации разведывательных подразделений тульских десантников.

В ходе выполнения боевых задач расчетами буксируемых гаубиц применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника на значительном расстоянии.

Ранее, 5 декабря, в Минобороны сообщили, что подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили живую силу и легкобронированную технику ВСУ, используя FPV-дроны. Отмечалось, что в лесопосадке FPV-дроном была поражена группа пехоты ВСУ, состоявшая из трех человек, двое из которых были тяжело ранены, а один военнослужащий был уничтожен.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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