«Известия» показали парную работу российских АГС и «Мста-Б» в зоне СВО

Российские бойцы 200-й бригады отражают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Работу ВС РФ показал корреспондент «Известий» Денис Кулага во вторник, 26 декабря.

«Все деревья в этой небольшой лесопосадке побиты минами и артснарядами противника, ну а двигаться надо. Это единственная так называемая «дорога жизни» на этом участке», — рассказал он.

По этой дороге корреспондент пробирается к линии обороны, которую держат бойцы 200-й бригады. Здесь в парах работают артиллерия и автоматические станковые гранатометы (АГС).

«Я приземляю живую силу, они ложатся <…> АГС их уже непосредственно накрывает гранатами», — рассказал один из военных, управляющий 152-миллиметровой гаубицей «Мста-Б».

Также, как отмечают военнослужащие, артиллерия 200-й бригады успешно сбивает украинские беспилотники, которые ВСУ пытаются использовать для атаки.

Ранее, 25 декабря, корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань побывал на позициях артиллеристов 110-й бригады на донецком направлении. Российские военные рассказали, как обустраивают подземные укрытия и защищаются. Они соорудили себе настоящий бункер, из которого можно работать по позициям ВСУ.

До этого, 21 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ применяют противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по позициям украинской армии на южнодонецком направлении. Как отметил оператор ПТУР с позывным Муха, благодаря оптимальному весу используемой техники российским военным удается оперативно поражать позиции ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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