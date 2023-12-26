Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп пожаловался на испорченное «жуликоватым и некомпетентным» Байденом Рождество
Мир
Нетаньяху назвал дерадикализацию палестинцев условием мира в секторе Газа
Экономика
В «Честный знак» добавят цветовую маркировку о содержании соли, сахара и трансжиров
Мир
Экс-советник Кучмы заявил о нежелании украинцев воевать за Зеленского
Общество
Синоптики спрогнозировали мокрый снег и гололедицу в Москве 26 декабря
Мир
Apple может лишиться возможности продажи смарт-часов без вмешательства Байдена
Экономика
В Единую биометрическую систему планируют собирать рисунки вен ладоней
Туризм
Российские агрегаторы пока не заменили туристам Booking и Airbnb
Мир
Орешкин заявил о «каннибализации» США европейской экономики
Авто
На заводе Hyundai в Петербурге назвали вероятную дату выхода из простоя
Мир
WSJ рассказала об опасениях США по поводу использования Китаем ИИ для сбора данных
Экономика
Wildberries и сервисы «Яндекса» стали тестировать оплату взглядом
Происшествия
Режим ЧС ввели в четырех районах Ярославской области из-за обрыва ЛЭП после снегопада
Мир
Депутат рады признал замедленные темпы проведения мобилизации на Украине
Мир
Гуманитарный конвой ВОЗ разграбили по пути в больницы Газы
Сюжет:

«Известия» показали парную работу российских АГС и «Мста-Б» в зоне СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские бойцы 200-й бригады отражают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Работу ВС РФ показал корреспондент «Известий» Денис Кулага во вторник, 26 декабря.

«Все деревья в этой небольшой лесопосадке побиты минами и артснарядами противника, ну а двигаться надо. Это единственная так называемая «дорога жизни» на этом участке», — рассказал он.

По этой дороге корреспондент пробирается к линии обороны, которую держат бойцы 200-й бригады. Здесь в парах работают артиллерия и автоматические станковые гранатометы (АГС).

«Я приземляю живую силу, они ложатся <…> АГС их уже непосредственно накрывает гранатами», — рассказал один из военных, управляющий 152-миллиметровой гаубицей «Мста-Б».

Также, как отмечают военнослужащие, артиллерия 200-й бригады успешно сбивает украинские беспилотники, которые ВСУ пытаются использовать для атаки.

Трудная победа: российские войска взяли Марьинку под контроль
Бои за город шли больше полутора лет

Ранее, 25 декабря, корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань побывал на позициях артиллеристов 110-й бригады на донецком направлении. Российские военные рассказали, как обустраивают подземные укрытия и защищаются. Они соорудили себе настоящий бункер, из которого можно работать по позициям ВСУ.

До этого, 21 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ применяют противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по позициям украинской армии на южнодонецком направлении. Как отметил оператор ПТУР с позывным Муха, благодаря оптимальному весу используемой техники российским военным удается оперативно поражать позиции ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023