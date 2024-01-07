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Греция получит истребители F-35 в соответствии с договоренностями

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Фото: commons.wikimedia.org/US Air Force/Ministerie van Defensie
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Греция получит истребители пятого поколения F-35 в соответствии с договоренностями. Об этом 6 января сообщили правительственные источники по итогам переговоров греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Отмечается, что переговоры прошли в доме Мицотакиса в Ханье на острове Крит, куда американский госсекретарь прилетел из Стамбула после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

В ходе встречи поднимались вопросы по поводу ближневосточного конфликта, украинского конфликта и обсуждалось стратегическое сотрудничество между Грецией и США, которое также включает покупку истребителей F-35.

«Греция, как последовательный и надежный партнер и союзник, получит то, что было согласовано», — ответили источники в правительстве на вопрос про направленный Грецией запрос на поставку F-35.

По поводу того, что перед визитом в Грецию Блинкен посещал Турции, греческие правительственные чиновники отметили, что «картина говорит сама за себя».

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Греция в конце июня 2022 года направила Соединенным Штатам официальное письмо, в котором содержался запрос покупку эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. Отмечалось, что греческое правительство намерено получить 20 самолетов F-35, а затем купить еще 20 самолетов.

8 февраля сообщалось, что поставки Греции американских истребителей пятого поколения F-35 являются вопросом времени после того, как их одобрили председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес.

Ранее в этот день Менендес сообщил, что два дня назад одобрил поставки Греции данных самолетов, объяснив это тем, что страна разделяет американские ценности.

Весной 2023 года США уведомили Турцию о ее исключении из программы поставок истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Однако турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что страна закупит истребители F-16, но эту сделку должен одобрить конгресс США.

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