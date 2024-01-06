Блинкен обсудил с Эрдоганом и главой МИД Турции ситуацию в секторе Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Стамбуле переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД страны Хаканом Фиданом, стороны обсудили ситуацию в секторе Газа. Об этом в субботу, 6 января, сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что поездка госсекретаря проходит в рамках дипломатического тура по странам Ближнего Востока и связана с опасениями американской администрации на тему дальнейшего расширения палестино-израильского конфликта.

«Четвертый визит Блинкена за три месяца происходит на фоне тревожных событий за пределами сектора Газа, в том числе в Ливане, на севере Израиля, в Красном море и в Ираке», — говорится в публикации.

По данным журналистов, в рамках переговоров с Эрдоганом и Фиданом Блинкен обсудил, что Турция и другие страны могут сделать для давления на Иран и его союзников для снижения напряженности в регионе, ускорения гуманитарных поставок в сектор Газа и начала планирования послевоенного устройства анклава.

О планах госсекретаря США посетить ближневосточные страны стало известно в конце декабря.

Накануне официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что наступивший 2024 год станет для страны годом военных действий. По его словам, в Израиле извлекли уроки, которые «позволят сражаться лучше на всех направлениях».

Днем ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после окончания конфликта на Ближнем Востоке контроль над гражданскими делами в Газе нужно передать палестинцам. Важным условием для этого он назвал отсутствие враждебности по отношению к Израилю.

Тогда же издание Politico сообщило, что Вашингтон разрабатывает планы на случай разрастания палестино-израильского конфликта в новую войну на Ближнем Востоке. Указывается, что это может угрожать переизбранию действующего президента США Джо Байдена на новый срок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.