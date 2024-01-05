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Глава минобороны Израиля предложил передать палестинцам власть в Газе после войны

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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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После окончания конфликта на Ближнем Востоке контроль над гражданскими делами в Газе нужно передать местным палестинцам, сказал 4 января журналистам министр обороны Израиля Йоав Галант.

«Израильского гражданского присутствия не будет в секторе Газа после достижения целей войны», — приводит его слова издание The Times of Israel.

Он отметил, что жители анклава — палестинцы, поэтому ответственность будет лежать на них. При условии, что по отношению к Израилю не будет враждебности.

По его словам, Израиль не допустит, чтобы палестинское движение ХАМАС могло контролировать анклав или представлять угрозу для граждан Израиля.

Отмечается, что глава минфина Израиля Бецалель Смотрич не согласен с планом передачи контроля над гражданскими делами в анклаве палестинцам.

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До этого, 29 декабря, сообщалось, что правительство Израиля планирует переселить на территорию Египта значительное число палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности.

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель решительно осудил призыв израильских властей разработать план переселения жителей сектора Газа. Газета The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщила, что Израиль не обсуждает с другими странами возможный прием ими мигрантов из сектора Газа.

В октябре правительство Израиля заявило о существовании плана по переселению 2,3 млн жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египет. В документе, датированном 13 октября, предлагалось разместить людей в палаточных городках на севере Синая. А в дальнейшем построить там постоянные города и гуманитарный коридор.

Король Иордании Абдалла II и египетский президент Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси выразили неприятие любых попыток насильственного перемещения жителей Газы в Иорданию или Египет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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