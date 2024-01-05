Politico сообщила о подготовке Белого дома к новой войне на Ближнем Востоке

Вашингтон разрабатывает планы на случай разрастания палестино-израильского конфликта в новую войну на Ближнем Востоке. Как 4 января сообщило издание Politico, это может угрожать переизбранию действующего президента США Джо Байдена на новый срок.

«Эта эскалация может привести к тому, что президент Джо Байден окажется сильнее впутан в Ближний Восток, когда сезон президентской кампании 2024 года разогревается и его кампания требует фокусироваться на внутренних проблемах», — говорится в публикации.

По мнению собеседников Politico, ведутся внутренние обсуждения по поводу вступления Штатов в вооруженный конфликт. Так, военные разрабатывают планы ответных ударов по объектам хуситов на территории Йемена. Сейчас те атакуют коммерческие суда в Красном море. Помимо этого, готовятся решения по отражению ударов на США со стороны проиранских групп в Ираке и Сирии.

В настоящий момент, по данным издания, сам Джо Байден больше сосредоточен на внутренней политике для реализации запросов избирателей по вопросам экономики, права на аборты и других.

4 января официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга заверил, что Вашингтон не желает войны с Тегераном, однако не позволит ставить под угрозу безопасность своих сил в ближневосточном регионе.

Накануне, 3 января, бывший главком Вооруженных сил НАТО в Европе и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg заявил, что власти США приняли меры против поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, но те не прекратили атаки, следовательно, американской стороне следует рассмотреть несколько вариантов эскалации с повышением ставок, среди которых удары по иранским объектам.

Тогда же член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что в 2024 году начнется процедура импичмента Байдена.

Ранее, 2 января, опрос газеты The Washington Post и Университета Мэриленда показал, что более трети американцев считают, что избрание Байдена президентом не было легитимным.

31 декабря газета Financial Times написала, что Байдена одобряет лишь 39% американцев. Отмечается, что, несмотря на его успехи в экономике, на выборах ему придется тяжело с низкими рейтингами.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.