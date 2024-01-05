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Пентагон указал на нежелание США начинать конфликт с Ираном

Пентагон: США не ищут конфликта с Ираном, но не позволят угрожать своим военным
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Фото: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo
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Соединенные Штаты не желают конфликта с Ираном, однако не позволят ставить под угрозу безопасность своих сил в ближневосточном регионе. Такое заявление 4 января сделал на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Мы [США] не стремимся к широкому конфликту с Ираном. Мы не стремимся к конфликту с этими группировками. Однако мы не собираемся стоять в стороне, позволяя угрожать нашим силам и не обеспечивая их надежную безопасность», — сказал он.

Официальный представитель Пентагона продолжил, что власти Вашингтона будут и дальше работать со своими партнерами в регионе по вопросу обеспечения защиты и безопасности своих сил на Ближнем Востоке.

Суда и последствия: как США ответят на атаки хуситов в Красном море
И как эскалация в регионе может сказаться на позициях Вашингтона

3 января бывший главком Вооруженных сил НАТО в Европе и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg заявил, что власти США приняли меры против поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, но те не прекратили атаки, следовательно, американской стороне следует рассмотреть несколько вариантов эскалации с повышением ставок, среди которых удары по иранским объектам.

На следующий день, 4 января, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что сложившаяся ситуация в Красном море является прямой проекцией происходящего в секторе Газа. Постпред также указал на то, что новый конфликт на Ближнем Востоке является частью геополитической игры США. Помимо этого, Небензя выразил обеспокоенность «положением дел в акватории Красного моря».

Ранее, 2 января, сообщалось, что сторонники хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» запустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, но не попали.

Помимо этого, 3 января сообщалось, что шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке беспилотников на американскую базу в Эт-Танфе в Сирии. Отмечалось, что атака беспилотников стала актом в продолжение «сопротивления американским оккупационным силам в Ираке и регионе, а также ответом на массовые убийства» Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа.

Ранее, 30 декабря, в Сирии отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали военную базу США возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор.

26 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подверглись атакам 66 раз, по меньшей мере 60 человек пострадали.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев 26 октября прокомментировал в интервью «Известиям» атаки на военные базы США в Сирии «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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