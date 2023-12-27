СМИ сообщили о планах Блинкена посетить страны Ближнего Востока

Госсекретарь США Энтони Блинкен на первой неделе января планирует отправиться с официальным визитом в страны Ближнего Востока. Об этом 27 декабря сообщает портал Axios со ссылкой на официальные лица США, Израиля и арабских стран.

Как указано на странице СМИ в соцсети X (бывш. Twitter), поездка будет совершена для того, чтобы обсудить войну в секторе Газа. По данным источников, госсекретарь планирует посетить Израиль, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Катар.

До этого, 20 декабря, на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте Блинкен предупредил, что Израиль не может выбирать между устранением угрозы палестинского движения ХАМАС и минимизацией жертв среди населения сектора Газа: он обязан делать и то, и то. Госсекретарь добавил, что США полны решимости обеспечить безопасность в регионе после завершения конфликта.

19 декабря сообщалось, что в результате израильских ударов в секторе Газа погибло более 19,6 тыс. палестинцев, еще 52,5 тыс. человек получили ранения. За день до этого организация Human Rights Watch (HRW), занимающаяся расследованием нарушений прав человека по всему миру, обвинила правительство Израиля в намеренном уморении голодом мирных жителей сектора Газа в рамках его наступления на палестинскую территорию.

11 декабря журнал The Economist, ссылаясь на несколько источников, сообщил, что США потребовали от Израиля завершения операции в секторе Газа до начала следующего года. Именно такое послание Блинкен донес до израильских официальных лиц в ходе визита в еврейское государство, отметили в публикации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.