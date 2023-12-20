Блинкен заявил об обязанности Израиля минимизировать жертвы среди населения Газы

Израиль не может выбирать между устранением угрозы палестинского движения ХАМАС и минимизацией жертв среди населения сектора Газа, он обязан делать и то, и то. Об этом 20 декабря заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте, трансляцию вел телеканал CBS News.

«Мы по-прежнему считаем, что Израиль не должен выбирать между устранением угрозы ХАМАС и минимизацией потерь среди гражданского населения в секторе Газа. Он обязан сделать и то, и другое», — сказал он.

Блинкен заявил, что поступать таким образом — «стратегический интерес» Израиля. Он добавил, что США полны решимости обеспечить безопасность в регионе после завершения конфликта.

Ранее в этот день посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи сообщил об обращении в Международный уголовный суд (МУС) в связи с действиями Израиля в секторе Газа. По его словам, обращения были направлены около трех недель назад. Дипломат также напомнил, что в МУС допустили, что преступления могло совершать не только ХАМАС, но и Израиль.

Накануне сообщалось, что в результате израильских ударов в секторе Газа погибло более 19,6 тыс. палестинцев, еще 52,5 тыс. человек получили ранения. За день до этого организация Human Rights Watch (HRW), занимающаяся расследованием нарушений прав человека по всему миру, обвинила правительство Израиля в намеренном уморении голодом мирных жителей сектора Газа в рамках его наступления на палестинскую территорию.

11 декабря журнал The Economist, ссылаясь на несколько источников, сообщил, что США потребовали от Израиля завершения операции в секторе Газа до начала следующего года. Именно такое послание Блинкен донес до израильских официальных лиц в ходе визита в еврейское государство, отметили в публикации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.