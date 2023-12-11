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The Economist узнал о требованиях США к Израилю по операции в Газе

The Economist: Блинкен заявил Израилю, что операцию в Газе надо закончить
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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США потребовали от Израиля завершения операции в секторе Газа до начала следующего года. Об этом 10 декабря сообщил журнал The Economist, ссылаясь на несколько источников.

Именно такое послание госсекретарь США Энтони Блинкен донес до израильских официальных лиц в ходе визита в еврейское государство, отметили в издании.

Помимо этого сообщается, что американская администрация требует от Израиля, чтобы он предпринимал как можно больше усилий для улучшения жизни мирных жителей Палестины.

Издание отметило, что американские чиновники в своих публичных заявлениях не называют никаких крайних сроков, когда конкретно завершится израильско-палестинский конфликт. Однако The Economist предположил, что у Израиля есть всего несколько недель, чтобы добиться военного успеха в секторе Газа. Если этого не произойдет, то вероятнее всего, США сократят военную помощь Израилю, а это только усложнит положение страны.

The Economist считает, что вероятность победы Израиля до нового года весьма низкая. Журналисты предполагают, что Израиль всё равно продолжит свою военную кампанию.

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10 декабря американский сенатор Берни Сандерс сообщил, что блокировка США проекта резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, требующего прекратить боевые действия в секторе Газа, была неправильным решением. Сандерс также добавил, что подобные действия Вашингтона неуместны в момент, когда «палестинцы в секторе Газа живут в ужасных условиях».

8 декабря США наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Тогда же первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что США фактически запрещают СБ ООН вмешаться в палестино-израильский конфликт. Он также добавил, что страдания мирных жителей из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта должны быть остановлены в то время, как есть те, кто извлекает выгоду от этого.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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