The Economist узнал о требованиях США к Израилю по операции в Газе

США потребовали от Израиля завершения операции в секторе Газа до начала следующего года. Об этом 10 декабря сообщил журнал The Economist, ссылаясь на несколько источников.

Именно такое послание госсекретарь США Энтони Блинкен донес до израильских официальных лиц в ходе визита в еврейское государство, отметили в издании.

Помимо этого сообщается, что американская администрация требует от Израиля, чтобы он предпринимал как можно больше усилий для улучшения жизни мирных жителей Палестины.

Издание отметило, что американские чиновники в своих публичных заявлениях не называют никаких крайних сроков, когда конкретно завершится израильско-палестинский конфликт. Однако The Economist предположил, что у Израиля есть всего несколько недель, чтобы добиться военного успеха в секторе Газа. Если этого не произойдет, то вероятнее всего, США сократят военную помощь Израилю, а это только усложнит положение страны.

The Economist считает, что вероятность победы Израиля до нового года весьма низкая. Журналисты предполагают, что Израиль всё равно продолжит свою военную кампанию.

10 декабря американский сенатор Берни Сандерс сообщил, что блокировка США проекта резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, требующего прекратить боевые действия в секторе Газа, была неправильным решением. Сандерс также добавил, что подобные действия Вашингтона неуместны в момент, когда «палестинцы в секторе Газа живут в ужасных условиях».

8 декабря США наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Тогда же первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что США фактически запрещают СБ ООН вмешаться в палестино-израильский конфликт. Он также добавил, что страдания мирных жителей из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта должны быть остановлены в то время, как есть те, кто извлекает выгоду от этого.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.