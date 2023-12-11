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Сенатор раскритиковал блокировку США резолюции ООН по прекращению огня в Газе

Сенатор Сандерс: блокировка США резолюции ООН по Газе является ошибкой
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Фото: REUTERS/Bassam Masoud
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Блокировка США проекта резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, требующего прекратить боевые действия в секторе Газа, была неправильным решением. Об этом в воскресенье, 10 декабря, написал американский сенатор Берни Сандерс в соцсети X (бывш. Twitter).

«Детям в Газе нужны еда, вода и медицинские препараты. Мы [США] должны сделать все необходимое, чтобы это случилось сейчас», — подчеркнул он.

Сандерс также добавил, что подобные действия Вашингтона неуместны в момент, когда «палестинцы в секторе Газа живут в ужасных условиях».

Управа силы: Израиль не планирует возобновлять переговоры с ХАМАС
И намерен добиваться возвращения заложников военным путем

8 декабря, США наложили в СБ ООН вето на проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Тогда же первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что США фактически запрещают СБ ООН вмешаться в палестино-израильский конфликт. Он также добавил, что страдания мирных жителей из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта должны быть остановлены в то время, как есть те, кто извлекает выгоду от этого.

В тот же день заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не поддержал призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, поскольку они «посеют семена следующей войны».

Ранее, 7 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что нет никакой надежды на скорое завершение конфликта в секторе Газа. По ее мнению, ситуация на Ближнем Востоке была во многом спровоцирована США и их «разнузданностью в реализации собственной исключительности».

4 декабря официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Тель-Авив продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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