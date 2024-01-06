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Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе и членство Швеции в НАТО

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Фото: REUTERS/Violeta Santos
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Глава МИД Турции Хакан Фидан провел в Стамбуле переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном о ситуации в секторе Газа и вступлении Швеции в НАТО. Об этом 6 января сообщается на странице турецкого внешнеполитического ведомства в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Министр иностранных дел Хакан Фидан встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в особняке Вахдеттин в Стамбуле. На встрече министры обсудили войну и гуманитарный кризис в Газе, процесс вступления Швеции в НАТО, двусторонние и региональные проблемы», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого Associated Press сообщало, что поездка Блинкена проходит в рамках дипломатического тура по странам Ближнего Востока и связана с опасениями американской администрации на тему дальнейшего расширения палестино-израильского конфликта. Помимо встречи с Фиданом госсекретарь также провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Ранее, 3 января, Фидан назвал верхом лицемерия разные позиции Запада по ситуациям в секторе Газа и на Украине. По его мнению, в результате событий в палестинском анклаве западные страны и европейцы внезапно потеряли всю свою репутацию.

До этого, 1 января, в Стамбуле десятки тысяч участников собрались на акцию в поддержку жителей сектора Газа, шествие прошло по центральным улицам города. «Убийца Израиль будет привлечен к ответственности», «Убийца Израиль, выйди из Палестины!» — скандировали участники акции.

14 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Эрдоган играет лидирующую роль в решении палестино-израильского конфликта.

При этом в ноябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оказание помощи радикальному движению ХАМАС делает Эрдогана сообщником терроризма.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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