Глава МИД Турции назвал лицемерием позиции Запада по Газе и Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал «верхом лицемерия» разные позиции Запада по ситуациям в Газе и на Украине. Его слова 3 января приводит турецкий новостной канал TRT Haber.

«То, что произошло в секторе Газа, привело к тому, что Запад и европейцы внезапно потеряли всю свою репутацию и весь кредит, который они накопили. Они потратили всю свою заслугу в глазах человечества, особенно нашего поколения. Им будет нелегко вернуть это», — заявил Фидан.

Глава турецкого МИД также отметил, что в отличие от их позиции по украинскому вопросу, позиция коллективного Запада по вопросу Газы — «это то место, где лицемерие достигает своего апогея».

«Они не могут говорить о принципах, добродетели и морали. Они их полностью игнорируют. Я вижу, что все это прокладывает путь к огромному геостратегическому разрыву», — добавил министр.

Между тем, по словам Фидана, Турция сформировала контактную группу по ситуации в палестинском анклаве. Кроме того, пребывание вместе с исламским миром позволило турецкой стороне сохранить единственную позицию, а также единство дискурса.

Ранее, 1 января, в Стамбуле десятки тысяч участников собрались на акцию в поддержку жителей сектора Газа, шествие проходит по центральным улицам города. «Убийца Израиль будет привлечен к ответственности», «Убийца Израиль, выйди из Палестины!» — такие лозунги скандируют участники акции.

До этого, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет лидирующую роль в решении палестино-израильского конфликта.

При этом в ноябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оказание помощи радикальному движению ХАМАС делает Эрдогана сообщником терроризма.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.