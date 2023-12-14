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Путин оценил роль Эрдогана в урегулировании конфликта в секторе Газа

Путин заявил о лидирующей роли Эрдогана в решении конфликта в Газе
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Фото: Global Look Press/Turkish Presidency
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет лидирующую роль в решении палестино-израильского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря.

«Хочу отметить значительную, лидирующую роль президента Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе. Он, безусловно, один из лидеров международного сообщества, которые обращают внимание на эту трагедию и делают всё, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону, чтобы были созданы условия для долгосрочного мира», — сказал он.

Путин назвал происходящее в секторе Газа катастрофой и отметил, что кризис в анклаве хуже, чем на Украине.

«Посмотрите на специальную военную операцию и на то, что в Газе происходит, почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет. Генеральный секретарь ООН назвал сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире. Такая оценка о многом говорит», — сказал президент.

Глава российского государства отметил, что ООН была создана для поиска консенсуса между странами, без чего решения не могут приниматься. По его словам, нужно сохранить существующие механизмы в ООН, иначе она превратится в «говорильню».

«Это не значит, что нельзя и не нужно искать консенсус. Это надо делать. Мы, так же как и Турция, исходим из того, что должны быть имплементированы решения ООН по поводу создания Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Это чрезвычайно важно. Нужно создать фундаментальные вопросы для израильско-палестинского урегулирования», — сказал Путин.

Он отметил, что находится в постоянном контакте с Эрдоганом по этому вопросу, а их позиции схожи.

«Думаю, нам удастся с ним встретиться, я действительно это планирую. Я и планировал, но у президента Эрдогана не получилось по его графику, хотя я был готов слетать в Турцию. Так бывает. Мы договариваемся, может в начале следующего года, осуществить визит», — рассказал Путин.

Президент РФ заявил, что необходимо сохранить людей в Газе и оказать им гуманитарную поддержку. Он рассказал, что обсуждал с лидерами ОАЭ и Египта открытие госпиталя в Рафахе, но израильская сторона назвала это небезопасным шагом.

«Это не значит, что мы прекратим эти усилия. У нас с израильтянами есть договоренность о том, что мы увеличим количество поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Мы это сделаем, безусловно. Со всеми сторонами происходящих событий мы в контакте, будем работать», — заключил Путин.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040 или через форму на сайте moskva-putinu.ru.

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