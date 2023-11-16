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Нетаньяху обвинил Эрдогана в поддержке терроризма

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Recep Tayyip Erdo?An
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Оказание помощи палестинскому радикальному движению ХАМАС делает президента Турции Реджепа Эрдогана сообщником терроризма. Об этом 15 ноября сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с проповедником-евангелистом Франклином Грэмом.

«Я должен сказать, что есть силы, которые поддерживают террористов. И одной из них является президент Турции Эрдоган, который называет Израиль террористическим государством, но на самом деле поддерживает террористическую организацию ХАМАС, сам бомбил турецкие деревни в самой Турции. Так что мы не намерены выслушивать какие-либо поучения от них», — приводит слова израильского премьера издание The Times of Israel.

По словам Нетаньяху, критика Эрдогана в адрес Израиля неприемлема. Кроме того, премьер призвал мировую общественность осудить высказываемую турецким лидером позицию по палестино-израильскому конфликту.

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Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль осуществляет государственный терроризм. Как подчеркнул президент, некоторые страны при этом признают террористическим движение ХАМАС, однако ХАМАС — это политическая партия.

За день до того адвокат Бурак Бекироглу сообщил, что Турция подготовила иск в Международный уголовный суд (МУС) против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинив его в геноциде в секторе Газа. Турция считает, что любой международный протест или давление суда замедлят насилие над младенцами, женщинами, детьми и всеми гражданскими лицами, подвергшимися геноциду.

Сам Эрдоган 4 ноября отказался от дальнейшего общения с главой израильского правительства Нетаньяху из-за военных действий в секторе Газа. 31 октября Эрдоган также заявил, что Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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