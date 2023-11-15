Эрдоган назвал Израиль террористическим государством

Израиль является террористическим государством. Такое мнение 15 ноября выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Израиль осуществляет государственный терроризм. Я с облегчением говорю, что Израиль — террористическое государство», — цитирует турецкого лидера во время выступления в национальном парламенте телеканал Ahaber.

Как подчеркнул Эрдоган, некоторые страны при этом признают террористическим движение ХАМАС, однако ХАМАС — это политическая партия.

«Даже в моей стране есть люди, которые не знают, что ХАМАС — политическая партия. Две трети из 12 тыс. убитых жителей Газы — дети и женщины. <...> Первое правило войны — не причинять вреда детям, старикам и больным», — напомнил Эрдоган.

Президент Турции указал на то, что Израиль обладает ядерным оружием, однако может потерять всё из-за угроз его применением. Эрдоган назвал действия Израиля в Газе геноцидом. По его мнению, никто не может считать массовые убийства в анклаве законными.

Адвокат Бурак Бекироглу 14 ноября сообщил, что Турция подготовила иск в Международный уголовный суд (МУС) против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинив его в геноциде в секторе Газа. Турция считает, что любой международный протест или давление суда замедлят насилие над младенцами, женщинами, детьми и всеми гражданскими лицами, подвергшимися геноциду.

Сам Эрдоган 4 ноября отказался от дальнейшего общения с главой израильского правительства Нетаньяху из-за военных действий в секторе Газа. 31 октября Эрдоган также заявил, что Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Согласно последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.