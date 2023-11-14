Турция направит иск в МУС против Нетаньяху о геноциде в секторе Газа

Турция подготовила иск в Международный уголовный суд (МУС) против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинив его в геноциде в секторе Газа. Как сообщил 14 ноября адвокат Бурак Бекироглу, являющийся одним из трех инициаторов петиции, документ в настоящее время находится на рассмотрении в минюсте Турции.

По оценке юриста, заявление должно поступить в МУС не позднее следующей недели.

«Мы подробно уведомили о совершенных преступлениях, чтобы прокуратура МУС приняла меры. Мы не знаем, сможет ли [Нетаньяху] подать ответный иск по результатам расследования. Но любой международный протест или давление суда замедлят насилие над младенцами, женщинами, детьми и всеми гражданскими лицами, подвергшимися геноциду, и принесут облегчение этим беззащитным людям», — цитирует его ТАСС.

Адвокат правящей в Турции Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк опубликовал в соцсети X (бывш. Twitter) первую страницу иска и уточнил, что всего в документе содержится 23 страницы. В тексте требуют от прокуратуры суда собрать доказательства преступлений Нетаньяху против палестинского народа, чтобы после этого начать уголовное дело против политика и других виновных.

Как передает агентство Anadolu, в петиции также отмечено, что Нетаньяху «совершил такие преступления, как война, геноцид и преступление против человечности, на глазах у всего мира». Кроме того, премьер-министр Израиля, «не колеблясь, использует оружие, запрещенное международным законодательством».

Ранее, 11 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что молчаливая позиция западных государств, которые поддерживают Израиль в конфликте в секторе Газа, является выражением трусости и отсутствием совести.

До этого, 4 ноября, Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего общения с главой израильского правительства Нетаньяху на фоне ведущихся военных действий в секторе Газа. Турецкий лидер подчеркнул, что премьер Израиля больше не является лицом, с которым Турция могла бы вести беседу. 31 октября Эрдоган также заявил, что Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности.

Кроме того, Турция отозвала своего посла из Израиля для консультаций из-за событий в секторе Газа. В МИД страны отметили, что решение было принято в связи с разворачивающейся гуманитарной трагедией в секторе Газа, которую спровоцировали «атаки Израиля на мирное население». 7 ноября глава турецкого минэнерго Алпарслан Байрактар заявил, что Турция прекращает реализацию проектов с Израилем в сфере энергетики.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Согласно последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.