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Эрдоган назвал трусливой позицию Запада по ситуации в секторе Газа

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Фото: Global Look Press/Tunahan Turhan
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Молчаливая позиция западных государств, которые поддерживают Израиль в конфликте в секторе Газа, является выражением трусости и отсутствием совести. Об этом в субботу, 11 ноября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

«Когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибло около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже, теперь же в Газе погибло почти 20 тыс. человек, но никто и слова не произнес. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести», — прокомментировал он.

Он раскритиковал западные страны, которые не призывают к прекращению огня в Газе. По его мнению, их позиция «трусливая», а молчание «постыдное».

Кроме того, Эрдоган считает, что сейчас главное — это обеспечение прекращения огня и бесперебойной доставки гуманитарной помощи.

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Ранее, 7 ноября, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Анкаре заявил ему, что США ставят всех в «затруднительное положение» в ситуации обострения палестино-израильского конфликта. Он напомнил, что все люди мира, и в особенности жители сектора Газа, выступили против существующей резни.

Согласно последним данным, в результате конфликта число жертв при ударах по сектору Газа возросло до 11 тыс. человек, в число погибших входят 4506 детей. Еще 27 490 человек получили ранения. По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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