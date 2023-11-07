Глава МИД Турции указал Блинкену на проблемы из-за позиции США по Газе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Анкаре заявил ему, что США ставят всех в «затруднительное положение» в ситуации обострения палестино-израильского конфликта. Об этом написала газета Hürriyet во вторник, 7 ноября, со ссылкой на источники.

«Фидан и турецкая делегация четко объяснили свою позицию по поводу происходящей в секторе Газа гибели мирных жителей и детей, разрушения инфраструктуры Израилем и указали на то, что Израиль в каком-то смысле совершил преступление против человечества», — сообщается в материале.

Турецкая сторона напомнила Блинкену, что «все люди мира, от Парижа до Лондона и Вашингтона, особенно жители региона, выступили против резни, свидетелями которой они стали».

«США ставит всех в затруднительное положение. Вы также подвергаете опасности свой имидж, потому что вас считают покровителем преступлений, совершенных Израилем», — передает издание слова турецкой делегации.

Переговоры Фидана и Блинкена состоялись 6 ноября. Турецкие СМИ обратили внимание на холодный прием американского госсекретаря в Анкаре. Отмечалось, что на перроне, куда приехал поезд Блинкена, не было освещения, а посол США в Анкаре встретил своего министра, засунув руку в карман. Газета Sabah написала также, что в начале встречи с Фиданом Блинкен попытался обнять его, но тот отступил на шаг назад.

Сообщалось, что в ходе встречи Фидан подчеркнул, что следует помешать Израилю нападать на мирное население и вытеснять людей в секторе Газа.

Днем ранее, 5 ноября, Блинкен встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который также указал на необходимость срочного прекращения огня в Газе. По итогам встречи ни с одной стороны официальных заявлений не последовало.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последней информации, число погибших в секторе Газа с начала конфликта составляет уже более 10 тыс. человек, пострадали более 26 тыс. человек. Со стороны Израиля погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.