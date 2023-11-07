Реклама
Прямой эфир
Общество
МЧС оказывает помощь жителям Хабаровского края после снежного циклона
Общество
Тигренка спасли на трассе в Хабаровском крае
Мир
Житель Турции нашел под своим домом подземный город возрастом 2 тыс. лет
Мир
На юге города Газа идут столкновения израильской армии с ХАМАС
Мир
США передали приглашение на саммит в Сан-Франциско РФ и другим участникам АТЭС
Мир
Германия решила на постоянной основе разместить танковые батальоны в Литве
Общество
Спасатели ликвидировали горение в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ
Происшествия
Грузовик опрокинулся на проезжую часть на 52-м км МКАД
Мир
Стало известно о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе
Армия
Снайперы рассказали о работе на южнодонецком направлении
Мир
Генпрокурор РФ Игорь Краснов начал встречу с китайским коллегой Ин Юном
Мир
70 грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа через КПП «Рафах»
Мир
Нетаньяху пригрозил Ирану и «Хезболле» мощным ответом при их вмешательстве
Сюжет:

Глава МИД Турции указал Блинкену на проблемы из-за позиции США по Газе

Hürriyet: Фидан заявил Блинкену о трудном положении из-за позиции США по Газе
0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Анкаре заявил ему, что США ставят всех в «затруднительное положение» в ситуации обострения палестино-израильского конфликта. Об этом написала газета Hürriyet во вторник, 7 ноября, со ссылкой на источники.

«Фидан и турецкая делегация четко объяснили свою позицию по поводу происходящей в секторе Газа гибели мирных жителей и детей, разрушения инфраструктуры Израилем и указали на то, что Израиль в каком-то смысле совершил преступление против человечества», — сообщается в материале.

Турецкая сторона напомнила Блинкену, что «все люди мира, от Парижа до Лондона и Вашингтона, особенно жители региона, выступили против резни, свидетелями которой они стали».

«США ставит всех в затруднительное положение. Вы также подвергаете опасности свой имидж, потому что вас считают покровителем преступлений, совершенных Израилем», — передает издание слова турецкой делегации.

Гарантный случай: Турция стремится к посредничеству на Ближнем Востоке
Анкара защищает Палестину и не хочет портить отношения с Израилем

Переговоры Фидана и Блинкена состоялись 6 ноября. Турецкие СМИ обратили внимание на холодный прием американского госсекретаря в Анкаре. Отмечалось, что на перроне, куда приехал поезд Блинкена, не было освещения, а посол США в Анкаре встретил своего министра, засунув руку в карман. Газета Sabah написала также, что в начале встречи с Фиданом Блинкен попытался обнять его, но тот отступил на шаг назад.

Сообщалось, что в ходе встречи Фидан подчеркнул, что следует помешать Израилю нападать на мирное население и вытеснять людей в секторе Газа.

Днем ранее, 5 ноября, Блинкен встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который также указал на необходимость срочного прекращения огня в Газе. По итогам встречи ни с одной стороны официальных заявлений не последовало.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последней информации, число погибших в секторе Газа с начала конфликта составляет уже более 10 тыс. человек, пострадали более 26 тыс. человек. Со стороны Израиля погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023