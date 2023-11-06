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В Турции назвали шоком для Блинкена неудачную попытку обнять главу МИД страны

Sabah: неудачная попытка Блинкена обнять Фидана стала шоком для госсекретаря
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Попытка госсекретаря США Энтони Блинкена обнять при приветствии главу МИД Турции Хакана Фидана обернулась шоком для американского политика, когда его визави отступил на шаг назад. Об этом 6 ноября пишет газета Sabah.

«Блинкен попытался обнять Хакана Фидана, которому он пожал руку. Однако после он испытал новый шок от движения Фидана в сторону от него. Эти мгновения отразились на лице Блинкена вот так...» — пишет издание, прилагая фото указанного момента.

Известный турецкий журналист Зафер Шахин при этом добавил, что госсекретарю следует «держать социальную дистанцию» в общении с турецкими коллегами.

На видеокадрах встречи, которые распространил МИД Турции, видно, что Блинкен после крепкого рукопожатия с Фиданом пытается дополнить контакт объятиями и уже делает шаг вперед, однако его турецкий коллега в ответ отступает назад, но продолжает при этом пожимать руку американского партнера.

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Ранее в этот день сообщалось, что Блинкен и Фидан на переговорах в Анкаре обсудили процесс приема Швеции в НАТО. Кроме того, политические деятели также обсудили военный конфликт на Ближнем Востоке. Фидан подчеркнул, что Израилю следует помешать нападать на мирное население и вытеснять людей в секторе Газа.

Визит Блинкена в Анкару турецкий МИД анонсировал 4 ноября, отметив, что на его встрече с главой внешнеполитического ведомства страны ожидается обмен мнениями по ситуации в секторе Газа, региональным вопросам и двусторонним отношениям. Позже, 6 ноября, турецкие СМИ сообщили о довольно нерадушном приеме, который был оказан прибывшему ночью в аэропорт страны Блинкену. Отмечалось, что на перроне не было освещения, а посол США в Анкаре встретил своего министра, засунув руку в карман.

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