В Турции назвали шоком для Блинкена неудачную попытку обнять главу МИД страны
Попытка госсекретаря США Энтони Блинкена обнять при приветствии главу МИД Турции Хакана Фидана обернулась шоком для американского политика, когда его визави отступил на шаг назад. Об этом 6 ноября пишет газета Sabah.
«Блинкен попытался обнять Хакана Фидана, которому он пожал руку. Однако после он испытал новый шок от движения Фидана в сторону от него. Эти мгновения отразились на лице Блинкена вот так...» — пишет издание, прилагая фото указанного момента.
Известный турецкий журналист Зафер Шахин при этом добавил, что госсекретарю следует «держать социальную дистанцию» в общении с турецкими коллегами.
На видеокадрах встречи, которые распространил МИД Турции, видно, что Блинкен после крепкого рукопожатия с Фиданом пытается дополнить контакт объятиями и уже делает шаг вперед, однако его турецкий коллега в ответ отступает назад, но продолжает при этом пожимать руку американского партнера.
Ранее в этот день сообщалось, что Блинкен и Фидан на переговорах в Анкаре обсудили процесс приема Швеции в НАТО. Кроме того, политические деятели также обсудили военный конфликт на Ближнем Востоке. Фидан подчеркнул, что Израилю следует помешать нападать на мирное население и вытеснять людей в секторе Газа.
Визит Блинкена в Анкару турецкий МИД анонсировал 4 ноября, отметив, что на его встрече с главой внешнеполитического ведомства страны ожидается обмен мнениями по ситуации в секторе Газа, региональным вопросам и двусторонним отношениям. Позже, 6 ноября, турецкие СМИ сообщили о довольно нерадушном приеме, который был оказан прибывшему ночью в аэропорт страны Блинкену. Отмечалось, что на перроне не было освещения, а посол США в Анкаре встретил своего министра, засунув руку в карман.