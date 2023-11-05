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МИД Турции подтвердил визит Блинкена в Анкару

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД Турции
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Министерство иностранных дел (МИД) Турции подтвердило, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Анкару на встречу с главой турецкого ведомства Хаканом Фиданом. Об этом в субботу, 4 ноября, сказано на сайте госучреждения.

«На встрече, которая пройдет в понедельник, ожидается обмен мнениями по ситуации в секторе Газа, региональным вопросам и двусторонним отношениям», — написано в сообщении.

Также в ведомстве упомянул, что Блинкен прибудет в Анкару 5-6 ноября.

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Ранее в этот день сообщалось, что Блинкен намерен посетить административный центр Палестины город Рамаллу, чтобы провести встречу с президентом страны Махмудом Аббасом.

Тогда же госсекретарь США на пресс-конференции с египетским и иорданским коллегами в Аммане заявил, что США, Египет и Иордания собираются использовать свое влияние, чтобы не допустить открытия еще одного фронта против Израиля.

4 ноября Блинкен провел закрытую встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они также встретились с членами военного кабинета министров.

Перед этим, 2 ноября, Госдеп США сообщил, что Блинкен планирует посетить ряд стран, в том числе Израиль, в период со 2 по 10 ноября. В Тель-Авиве помимо прочих вопросов будет обсуждаться освобождение захваченных движением ХАМАС заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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