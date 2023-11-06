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Фидан и Блинкен обсудили процесс приема Швеции в НАТО

NTV Haber: Фидан и Блинкен обсудили процесс приема Швеции в НАТО
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Фото: TASS/EPA/NECATI SAVAS
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на переговорах в Анкаре обсудили процесс приема Швеции в НАТО. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщает телеканал NTV Haber.

«Очень важно, что президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган подписал программу вступления и отправил на утверждение в парламент. Я думаю, Швеция вступит в НАТО. Турция также разделяет эту идею», — сказал госсекретарь в своем заявлении.

Кроме того, политические деятели также обсуждали военный конфликт на Ближнем Востоке. Фидан подчеркнул, что следует помешать Израилю нападать на мирное население и вытеснять людей в секторе Газа. По его мнению, необходимо немедленно объявить полное прекращение огня.

Швеции НАТО: Эрдоган одобрил вступление Стокгольма в альянс
Теперь протокол о присоединении к блоку должен ратифицировать парламент Турции

23 октября Эрдоган внес в парламент страны на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в НАТО. До этого, 21 октября, издание Expressen со ссылкой на источники сообщило, что шведское руководство ожидает от Турции ратификации заявки королевства на вступление в НАТО «в течение нескольких недель».

Ранее, 18 октября, лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО. Более того, он заявил, что его страна должна покинуть альянс.

Еще в августе Эрдоган заявил, что скорость рассмотрения турецким парламентом вопроса о членстве Швеции в НАТО зависит от дальнейших действий Стокгольма. Власти страны не должны допускать акции сожжения Корана, если хотят вступления страны в военный альянс, отмечал он.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 октября предложил парламенту страны утвердить протокол о присоединении Швеции к блоку.

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