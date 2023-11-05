Аббас на встрече с Блинкеном заявил о необходимости прекращения огня в Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о необходимости срочного прекращения огня в секторе Газа. Об этом 5 ноября сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу палестинского лидера.

Аббас также призвал разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа.

Встреча Блинкена и Аббаса состоялась палестинском городе Рамалла и продлилась менее часа. По ее итогам ни с одной стороны официальных заявлений не последовало.

Накануне Блинкен на пресс-конференции с египетским и иорданским коллегами в Аммане заявил, что США, Египет и Иордания собираются использовать свое влияние, чтобы не допустить открытия еще одного фронта против Израиля.

Тогда же The Washington Post сообщила, что более 600 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) подписали петицию о прекращении огня между ЦАХАЛ и палестинской группировкой ХАМАС. Ее направили в Белый дом. По сведениям газеты, многие чиновники в агентстве потрясены, что американский президент Джо Байден поддерживает армию Израиля, которая является причиной катастрофы в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.