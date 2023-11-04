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Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего общения с Нетаньяху

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Фото: Global Look Press/Mustafa Kaya
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего общения с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху. Об этом он заявил журналистам во время возвращения из Казахстана, сообщил 4 ноября телеканал NTV.

По словам турецкого лидера, израильский премьер больше не является лицом, с которым Турция могла бы вести беседу.

«Ответственность за атаки на сектор Газа в первую очередь лежат на самом премьере Израиля Нетаньяху. Разговоры против израильского премьера уже ведутся и в самом Израиле», — добавил он.

Эрдоган отметил, что именно Нетаньяху спровоцировал реакцию израильского народа и лишился поддержки сограждан, а сейчас пытается ее вернуть, прибегая к религиозным терминам.

«То, что вы сделали, не имеет ничего общего с Библией или Торой. Ни Библия, ни Тора, ни Псалмы не признают подобного», — добавил он, говоря об ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа.

Также политик подчеркнул, что Турция готова взять на себя миссию в качестве страны-гаранта сектора Газа, если возникнет такая ситуация.

«Греция может быть страной-гарантом на Кипре, Великобритания тоже может быть страной-гарантом, а почему бы не быть Турции, почему бы не создать подобной структуры в Газе?», — заключил турецкий лидер.

До этого, 31 октября, Эрдоган отметил, что Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности. Действия страны скорее напоминают действия организации, которую необходимо остановить как можно скорее.

Ранее, 28 октября, он пригрозил западным странам войной «креста с полумесяцем», выступая на масштабном митинге в поддержку Палестины в Стамбуле. Запад несет ответственность за смерти среди мирного населения в секторе Газа, поскольку они «мобилизовали все силы, в том числе СМИ, для легитимизации военных преступлений Израиля», добавил турецкий лидер.

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Всё внимание стран-участниц было приковано к конфликту на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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