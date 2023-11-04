Турецкий аудит: на саммите ОТГ обсудили ситуацию в Газе

В Астане 3 ноября прошел Х юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) под девизом «Тюркская цивилизация». Главы государств — участников ОТГ обсуждали ключевые вопросы экономики, торговли, транспорта и таможни. Особую роль во встрече попытался сыграть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Венгерский премьер, в свою очередь, выступил с неожиданным заявлением. Подробности — в материале «Известий».

Ситуация в Газе

«Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача — обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарн ой помощи палестинскому народу в размере $1 млн», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств, куда входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, а наблюдателями являются Туркмения и Венгрия.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, в свою очередь, заявил, что Ташкент поддерживает право палестинского народа на создание своего государства, и объявил о решении выделить $1,5 млн для помощи жителям сектора Газа. «Вооруженные столкновения между армией Израиля и движением ХАМАС усугубляют гуманитарный кризис, приводят к многочисленным жертвам среди мирного населения. Гибнут дети и женщины, люди лишаются крова над головой, вынужденно покидают свои дома», — отметил лидер.

При этом в самом Узбекистане власти запретили все возможные акции в поддержку Палестины.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступает на Х саммите Организации тюркских государств Фото: РИА Новости/Санат Имангалиев

На встрече в Астане ситуации в Газе было уделено большое внимание. В частности, Токаев осудил решение проблем с помощью насилия и терактов и призвал соблюдать суверенитет стран и резолюции Совбеза ООН. Он также обратился к странам — участницам ОТГ, заявив о необходимости вывести политическое, экономическое и культурное взаимодействие на новый уровень.

А глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу призвал открыть гуманитарные коридоры для мирных жителей сектора Газа.

Особое внимание было приковано к выступлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он затронул многие темы: от гуманитарной катастрофы в секторе Газа до важности установления стабильности в Афганистане.

«Нашей самой важной силой в борьбе с глобальными вызовами являются единство и солидарность тюркского мира. Мы видим истину в событиях, с которыми сталкиваемся в последнее время», — заявил турецкий лидер.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях X саммита Организации тюркских государств Фото: Press service of the President of Kazakhstan/Handout via REUTERS

Глава государства добавил, что в настоящее время «в Палестине разворачивается беспрецедентная человеческая трагедия». «Преступления против человечности совершаются в сектора Газа ровно 28 дней. Мы заняли принципиальную гуманитарную позицию с начала этого кризиса. Нашим приоритетом является быстрое установление гуманитарного прекращения огня», — отметил Эрдоган.

Он добавил, что «единство в позиции стран — участниц ОТГ должно стать примером для других государств».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, совместивший официальный визит в Казахстан с участием в саммите ОТГ, в беседе с Токаевым отметил, что «всегда приятно возвращаться домой», а также добавил, что венгров с Казахстаном связывают тысячелетние общие корни.

В частности, они высоко оценили состояние двусторонних отношений между государствами, а также подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества, в том числе в рамках ОТГ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на Х саммите Организации тюркских государств Фото: Press Service of the President of Kazakhstan/Handout via REUTERS

Выступая на саммите, Орбан больше внимания уделил происходящему в ЕС, а не на Ближнем Востоке. Он заявил, что Европе нужна новая система безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины, а также «должна включать в себя Турцию».

Он отметил, что расчеты европейских лидеров о том, что Россия потерпит поражение в украинском конфликте «не имеют под собой оснований». По словам политика, Европе нужна другая стратегия.

«‎‎Они думают, что Украина победит, а Россия проиграет, после этого в РФ сменится руководство и они будут вести переговоры уже с новым руководством России. Это провальный план, он не сработает», — пояснил венгерский премьер.

Он добавил, что лидеры ЕС хотят, чтобы Украина продолжала воевать, ей будут предоставлять финансирование и вооружение. С точки зрения Орбана, такая стратегия «‎несостоятельна»‎.

Экономическое взаимодействие

По итогам встречи лидеры стран — членов ОТГ подписа ли 12 документов, в числе которых Астанинский акт и декларация. На саммите особенно подчеркивали необходимость и важность экономической интеграции. По словам генсека ОТГ Кубанычбека Омуралиева, объем торговли между тюркскими странами достиг $42 млрд в год.

По его словам, с момента создания ОТГ «количество направлений сотрудничества» в ее рамках значительно увеличилось, «за последние пару лет достигло 30 сфер взаимодействия».

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев во время заседания саммита Фото: официальный сайт президента Республики Казахстан

«Достижения организации связаны с успешной реализацией инициатив лидеров государств — участниц объ единения. Наша организация провела 47 мероприятий в 2021 году и 62 в 2022 году. За 11 месяцев этого года проведено 110 мероприятий в сфере политики, торговли, экономики, транспорта, таможенного сотрудничества, безопасности, образования», — отметил генсек.

В частности, в качестве «двигателей для экономического развития» организации с 2015 года считаются такие направления, как инвестиции, логистика, транспорт, коммуникации и энергетический сектор.

Омуралиев добавил, что странам-учас тницам необходимо реализовывать совместные торговые проекты. В частности, речь идет о наращивании общего благоприятного пространства для торговли услугами, товарами, движения капиталов, а также для развития транспортной инфраструктуры и логистических центров.

Особая заинтересованность Анкары

Младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров в беседе с «Известиями» отметил, что Турция примеряет на себя роль лидера тюркского мира.

— Высказывания политиков, формирование образа наследника всех тюркских (и не только) образований, когда-либо существовавших в истории, ярко свидетельствуют об этом. Через развитие Организации тюркских государств, создание в ней различных институтов (например, учреждение тюркского инвестиционного фонда), Анкара стремится стать во главе интеграционных процессов в регионе, — пояснил эксперт.

По его словам, неудачи Анкары в друг их направлениях внешней политики во многом определили важность для Турции тюркского вектора политики. Стало очевидно, что ни на Ближнем Востоке, ни на Балканах Анкара не сможет реализовать стратегию создания собственной подсистемы международных отношений.

Участники саммита слушают выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Фото: официальный сайт президента Республики Казахстан

— Амбиции Анкары в данном направлении не оправдали своих ожиданий. При реализации политики на тюркском направлении Турция имеет ряд преимуществ в виде языковой и этнической близости с государствами — членами Организации тюркских государств. Именно данный фактор особо выделяется турецкими политиками, когда они рассуждают о развитии ОТГ, — отметил политолог.

При этом аналитик добавил, что на данный момент нельзя говорить о безусловном лидерстве Турции в данном направлении. В первую очередь это связано с тем, что среднеазиатские государства, которые состоят в ОТГ, в экономическом плане тесно связаны с другими д ержавами, в частности с Россией. Анкара не имеет возможностей конкурировать в этом плане с Россией или Китаем в вопросе развития экономических отношений с данными странами, в том числе в контексте инвестиционного сотрудничества, считает специалист.

— Лидерство Турции напрямую будет зависеть от успехов реализации стратегии ОТГ и развития отношений с государствами-членами. Долгое время основную свою деятельность в регионе Анкара осуществляла в гуманитарной сфере. Даже в рамках ОТГ преобладает именно данный аспект сотрудничества между странами. Например, проведение медиафорумов, создание единых учебников, организация профсоюзов и т.д., — отметил тюрколог.

Участники Х саммита Организации тюркских государств в Астане Фото: Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Он добавил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган очень надеется на расширение состава участников.

— В этом случае данный факт можно будет использовать как аргумент в пользу того, что организация не стоит на месте, развивается и имеет какие-то перспективы, — подытожил Гузаеров.

Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков в разговоре с «Известиями» обратил внимание на то, что турецкий лидер на саммите ОТГ предложил тюркским государствам ввести единый алфавит.

— Турки уже предлагали такое в 90-е годы. Но тогда не получилось, потому что остальные государства использовали кириллицу. Он мог бы сразу им предложить перейти на турецкий, — заявил политолог.

Эксперт напомнил, что впоследствии произошел постепенный переход на латиницу в Азербайджане, Узбекистане и Туркмении.

— Сейчас осталось убедить Казахстан, что он выбрал правильный путь перехода на латиницу. Эрдоган сразу пошел ва-банк. Анкара пытается заставить тюрок стать собой и отказаться от своей культуры и истории, — подытожил тюрколог.