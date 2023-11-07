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Турция прекращает реализацию энергопроектов с Израилем

Минэнерго Турции: говорить о реализации энергопроектов с Израилем неуместно
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Турция прекращает реализацию проектов с Израилем в сфере энергетики. Об этом 7 ноября заявил глава турецкого минэнерго страны Алпарслан Байрактар в эфире телеканала A-para.

«Говорить о реализации проектов с Израилем в таких условиях было бы неуместным. Единственное, о чем можно говорить, это о поставках электроэнергии и воды в Газу», — сказал он.

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Ранее, 4 ноября, Турция отозвала своего посла из Израиля для консультаций из-за событий в секторе Газа. Данное решение было принято в связи с разворачивающейся гуманитарной трагедией в секторе Газа, которую спровоцировали «атаки Израиля на мирное население», отметили в МИД страны.

В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего общения с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху. Турецкий лидер подчеркнул, что премьер Израиля больше не является лицом, с которым Турция могла бы вести беседу.

31 октября Эрдоган также Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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