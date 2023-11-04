Турция отозвала посла из Израиля для консультаций из-за событий в Газе

Турция отзывает своего посла из Израиля для консультаций из-за событий в секторе Газа. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщается на сайте МИД республики.

Шакир Озкан Торунлар был послом в Израиле с ноября 2022 года.

Как отмечается, данное решение было принято в связи с разворачивающейся гуманитарной трагедией в секторе Газа, которую спровоцировали «атаки Израиля на мирное население».

Ранее своих послов отозвали Гондурас, Бахрейн, Иордания, Чили, Колумбия. Боливия и вовсе разорвала дипотношения с Израилем.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.