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Бахрейн отзывает посла в Израиле

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Руководство Бахрейна приняло решение отозвать своего посла в Израиле и приостановить экономические отношения с еврейским государством в знак несогласия с израильскими действиями в секторе Газа. Об этом 2 ноября сообщается на сайте Палаты депутатов королевства.

«Палата депутатов подтверждает, что посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, а Бахрейн принял решение вернуть в страну посла королевства в Израиле. Экономические отношения с Израилем также приостановлены», — говорится в сообщении.

В заявлении ведомства также отмечается, что данное решение является подтверждением твердой исторической позиции Бахрейна в поддержку законных прав братского палестинского народа.

«Израилю лучше начать размышлять о мирных переговорах»
Пресс-секретарь ФАТХ Мунзир Хайек — о разрастании войны между ХАМАС и Израилем, участии РФ в роли посредника и гуманитарной катастрофе в секторе Газа

Ранее, 1 ноября, в МИД Иордании сообщили об отзыве своего посла в Израиле в знак протеста действиям еврейского государства в противостоянии с палестинским движением ХАМАС. Глава дипведомства Айман ас-Сафади указал, что посол вернется только тогда, когда закончатся боевые действия и гуманитарный кризис в Газе.

В этот же день президент Чили Габриэль Борич заявил, что отзывает своего посла из Израиля для консультации из-за атак по сектору Газа. Такое же решение приняли и власти Колумбии, о чем сообщил президент Густаво Петро.

До этого, 31 октября, замглавы МИД Боливии Фредди Мамани сообщил, что страна разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за действий в секторе Газа. Мамани указал, что Боливия осуждает агрессивные действия Израиля в анклаве и считает их угрожающими миру и стабильности на международном уровне.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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