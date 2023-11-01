Иордания отозвала своего посла в Израиле в знак протеста против действий еврейского государства в противостоянии с палестинским движением ХАМАС. Об этом 1 ноября пишет The Times of Israel со ссылкой на иорданский МИД.

Глава дипведомства Айман ас-Сафади отмечает, что посол вернется только тогда, когда закончатся боевые действия и гуманитарный кризис в секторе Газа.

По словам министра, израильскому МИДу также не следует возвращать в Амман своего представителя, который ранее уехал из-за мер безопасности.

Накануне, 31 октября, телеканал Al Jazeera сообщил, что более 100 человек погибли и около 300 получили ранения в результате израильского удара по лагерю беженцев Джабалия.

Позднее в тот день представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус подтвердил атаку. По его словам, это было необходимо, чтобы убить командира батальона «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари. Телеканал CNN заявил со ссылкой на израильских военных, что тот был ликвидирован. В свою очередь, ХАМАС опровергло утверждения ЦАХАЛ относительно присутствия одного из его лидеров в лагере.

1 ноября палестинские СМИ заявили, что десятки человек погибли в результате повторной бомбардировкиизраильской армией жилого квартала лагеря беженцев Джабалия в северной части сектора Газа.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.