СМИ сообщили о гибели десятков людей при повторном ударе Израиля по лагерю беженцев

Десятки человек погибли в результате повторной бомбардировки израильской армией жилого квартала лагеря беженцев Джабалия в северной части сектора Газа. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает палестинское агентство WAFA.

Корреспондент издания сообщил, что изначальные потери в результате обстрела лагеря Джабалия составляют десятки людей. Однако он выразил опасения, что жертв после удара будет больше, так как лагерь переполнен сотнями перемещенных лиц.

Джабалия является крупнейшим из восьми лагерей беженцев в секторе Газа.

В этот же день боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило, что в результате удара по лагерю беженцев в Джабалии погибли семь заложников, включая трех иностранцев.

Накануне, 31 октября, телеканал Al Jazeera сообщил, что более 100 человек погибли и около 300 получили ранения в результате израильского удара по лагерю беженцев Джабалия.

Позднее в тот день представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус подтвердил атаку. По его словам, это было необходимо, чтобы убить командира батальона «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари. Телеканал CNN заявил со ссылкой на израильских военных, что тот был ликвидирован. В свою очередь, ХАМАС опроверг утверждения ЦАХАЛ относительно присутствия одного из его лидеров в лагере.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.