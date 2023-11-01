Боевое крыло ХАМАС заявило о гибели семи заложников при ударе по Джабалии

В результате удара по лагерю беженцев в Джабалии погибли семь заложников, включая трех иностранцев. Об этом 1 ноября сообщило боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

«Бригады Аль-Кассама» объявляют о гибели семи задержанных гражданских лиц вчера во время резни в Джабалии, в том числе трех обладателей иностранных паспортов», — сказано в Telegram-канале группировки.

Джабалия является крупнейшим из восьми лагерей беженцев в секторе Газа. Накануне, 31 октября, телеканал Al Jazeera сообщил, что более 100 человек погибли и около 300 получили ранения в результате удара.

Позднее в тот день представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус подтвердил атаку. По его словам, это было необходимо, чтобы убить командира батальона «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари.

Телеканал CNN заявил со ссылкой на израильских военных, что тот был ликвидирован. В свою очередь ХАМАС опроверг утверждения ЦАХАЛ относительно присутствия одного из его лидеров в лагере. Представители палестинского движения назвали израильский удар «ужасным преступлением против гражданских лиц, детей и женщин в лагере Джабалия».

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в секторе Газа число жертв превысило 8,3 тыс. человек, еще 21 тыс. получила ранения. В Израиле пострадали 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.