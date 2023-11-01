Чили и Колумбия отозвали своих послов из Израиля для консультации

Чили отзывает своего посла из Израиля для консультации из-за атак по сектору Газа. Об этом в социальной сети Х сообщил президент страны Габриэль Борич.

Он отметил, что причиной такого решения являются «нарушения международного гуманитарного права».

«Чили решительно осуждает и с большой обеспокоенностью наблюдает за этими военными операциями», — цитирует его слова Al Arabiya.

Такое же решение приняли и власти Колумбии — об отзыве своего посла из Израиля для консультации сообщил президент Густаво Петро. Также он обвинил Израиль в «резне палестинского народа».

Ранее, 31 октября, правительство Боливии разорвало дипломатические отношения с Израилем. Боливия осудила агрессивные действия Тель-Авива в секторе Газа и назвала их угрожающими миру и стабильности на международном уровне.

30 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабмина заявил, что страна начала третий этап войны с палестинским движением ХАМАС. По его словам, Израиль не согласится на прекращение огня, так как это будет означать, что страна сдалась перед «терроризмом и варварством».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.